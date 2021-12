Alessandro Basciano si butta a capofitto nella conoscenza con la vippona Sophie, i due sono sempre più vicini tanto che il nuovo concorrente si permette di morderle l’orecchio davanti a tutti i presenti nel GF Vip.

Il nuovo concorrente non si è fatto perdere alcuna occasione e si è infatti lanciato fra le braccia della sua preferita. In questi ultimi giorni il ragazzo infatti sta facendo innumerevoli conquiste all’interno della casa. Un momento lo vediamo in compagnia della vippona Soleil e subito dopo si abbraccia e si bacia con la vippona Sophie. Inoltre loro non sono le uniche che hanno conquistato la sua attenzione, anche una delle Principesse sta iniziando a considerare un possibile flirt con il ragazzo. Insomma Alessandro è entrato da solo una settimana e sta già facendo strage di cuori, non osiamo immaginare cosa accadrà in futuro.

La vippona Sophie d’altro canto non ha minimamente abbandonato l’idea di trovare finalmente qualcuno che le riesca a tener testa, Per ricevere le amate attenzioni del ragazzo infatti ha perfino troncato nell’immediato la storia coltivata con il gieffino Gianmaria. Dopo questa sua scelta la situazione si è parecchio complicata ed i due non riescono più a stare lontani.

Alessandro Basciano, al GF Vip morde l’orecchio a Sophie e lei lo lascia fare incoraggiandolo

Il nuovo concorrente ha ormai messo gli occhi sulla gieffina. Anche se bisogna ammettere che appare molto indeciso dal momento che dedica le stesse ed identiche attenzioni a tutte e tre le sue prede. Nessuna di loro infatti riesce a capire bene quali siano i pensieri reali del ragazzo. Nel mentre però Sophie soprattutto, si gustano i piccoli attimi trascorsi insieme. Nelle ultime ore li abbiamo visti molto intimi ed è proprio in quel momento che il ragazzo le ha morso l’orecchio.

Il morso però non è apparso come un semplice gioco come si suol fare tra amici, ma bensì è apparso come una vera e propria provocazione. Facciamo chiarezza, i due erano dietro il banco su cui si poggiava la console, entrambi erano impegnati con la musica. lentamente però i loro corpi si sono avvicinati sempre più fino ad attaccarsi completamente. Al ché il ragazzo ha deciso di stuzzicare ancora la ragazza mordendole l’orecchio in modo molto delicato e passionale.

Alessandro che gli morde l’orecchio pic.twitter.com/n9tVi8pknT — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 24, 2021

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Alessandro è entrato per un motivo oscuro | Tutto pianificato da Signorini

La ragazza ha chinato il capo all’indietro come se stesse cercando molto di più. Nel mentre Gianmaria, il quale ha osservato l’intera scena, non è rimasto affatto felice.

Desirèe Cirisano