By

Un concorrente del GF Vip 6 svela davanti a tutti i presenti un retroscena del tutto inaspettato. I vipponi ne rimangono sconvolti: ecco cosa ha confessato.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito a svariati episodi del tutto inaspettati. Con l’arrivo dei nuovi volti all’interno della casa, le dinamiche da trattare sono molte. Ricordiamo che uno dei concorrenti entrati da poco è proprio Alessandro Basciano, il quale si è avvicinato molto alla gieffina Jessica. Il suo obbiettivo iniziale però era avvicinarsi alle vippone Sophie e Soleil, sembra quindi che i piani del ragazzo stiano cambiando radicalmente. La sorella maggiore delle Principesse ha iniziato a riacquistare il sorriso dopo un lungo periodo di crisi.

Il suo rapporto con i concorrenti è notevolmente cambiato e ad oggi ha stretto molte più amicizie. Ha iniziato a stringere dei legami anche con altri volti nuovi, come ad esempio Barù. Lui però non ha preso molta confidenza con gli altri inquilini della casa, tranne che con pochi di questi. Jessica e Barù sembrano andare molto d’accordo ed i due hanno iniziato infatti a confidarsi dei piccoli dettagli del passato.

Concorrente del GF Vip 6 fa una confessione del tutto inaspettata. Di cosa si tratta?

Nelle ultime ore i due diretti interessati erano in cucina, il resto dei partecipanti al programma invece era nelle altre stanze. Mentre Jessica e Barù stavano semplicemente dialogando si è intromessa anche un’altra vippona. I due stavano cercando di fare una sigaretta con il tabacco ed i filtri e le cartine, nel mentre hanno iniziato a scherzare su argomenti comuni e su ciò che facevano quando erano solo dei ragazzini.

Dopo qualche ricordo la discussione si complica ed il vippone confessa un dettaglio privato del tutto inaspettato. Questo riguarda principalmente il periodo che va dalla sua adolescenza fino ad oggi. Nessuno si sarebbe mai aspettato una rivelazione del genere, soprattutto davanti ad un così vasto pubblico.

Jessica ha infatti preso un po’ in giro l’uomo per come stava sistemando il tabacco sulla cartina ed è lì che il vippone confessa il tutto, dicendo:

“Senti mi faccio le c*nne da quando ho 14 anni secondo te non so rollare una sigaretta?

Potrebbe interessarti anche: Gf Vip 6, “Spendo 100 mila euro al mese per vivere” Jessica, la sorella di Lulù Selassié | Signorini non ci crede

Sentendo queste rivelazioni le due vippone inizialmente sono rimaste a bocca aperta, per sdrammatizzare la situazione poi sono scoppiate in una fragorosa risata. I vipponi vengono seguiti h24/7, questa affermazione, in molti, pensano che poteva risparmiarsela.

Desirèe Cirisano