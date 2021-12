Amici, Cosmary è la preferita di Maria: “Sei un brutto anatroccolo ma nella favola poi diventa cigno”

La famosa conduttrice di Amici, Maria De Filippi, consola la sua preferita Cosmary spendendo per lei delle dolci parole. La ballerina con il volto inondato dalle lacrime.

I giovani talenti sono molto determinati, cercando in tutti i modi di rincorrere il loro sogno. Sono tutti giovanissimi e nonostante questo da loro di pretendono dei cambiamenti radicali sia personali che professionali. La conduttrice Maria De Filippi ha da sempre a cuore i numerosi ragazzi che le si presentano davanti con la sperando di ottenere i risultati sperati. La rinomata scuola si suddivide in categoria ballo e categoria canto ogni ragazzo o ragazza che varca la porta della casetta dove alloggiano gli allievi è un vero talento.

Non è affatto facile entrare a far parte di questa scuola infatti, molti sono i giovani talentuosi che desiderano costantemente di prendervi parte, solo pochi di loro però hanno l’onore di essere accettati. I maestri si dedicheranno poi alla loro crescita professionale nella categoria ballo e nella categoria canto. Non sempre le cose però vanno come si desidera, molti sono gli ostacoli che si possono incontrare sul proprio cammino.

Cosmary in lacrime e Maria De Filippi, conduttrice di Amici, la consola dolcemente

Come ben saprete la ballerina è riuscita ad entrare nella scuola grazie ad una sfida poi vinta. La sua attuale professoressa però non era affatto contenta di dover lavorare con lei e le ha infatti imposto un ultimatum. Se la ballerina non riuscisse ad ottenere i risultati sperati dovrà abbandonare il programma e cedere il suo posto ed un altro allievo. La maestra Celentano, nonostante i primi momenti di dubbio, crede molto in lei e pensa che potrebbe dare molto di più. Da sempre però i suoi modi possono apparire duri e privi di empatia.

Molti sono i volti che si sono ricoperti di lacrime per via delle sue parole, compreso quello di Cosmary. Nelle ultime ore abbiamo visto la ballerina discutere con la Celentano per via di alcune sue mancanze. Dopo aver parlato con lei, la giovane ballerina è scoppiata in un mare di lacrime, poiché non si sente all’altezza di ricoprire questo ruolo. Inoltre crede che gli altri ballerini presenti siano anche molto più bravi die lei e che quindi il suo percorso giungerà al termine a breve.

Sentendo questo suo sfogo la conduttrice non ci ha pensato due volte a spendere delle parole per lei. La ragazza si è definita come un brutto anatroccolo e Maria le ha detto:

“Però nella favola il brutto anatroccolo diventa cigno.”

Cosmary, sentendo questa frase ha finalmente sorrido e si è ripromessa di continuare a dare del suo meglio fino alla fine.

Desirèe Cirisano