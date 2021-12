La vippona Soleil senza ritegno fa una dichiarazione esplicita al vippone Gianmaria, invitandolo di guardarla proprio lì. Il pubblico completamente scioccato dalla scena mandata in onda.

La gieffina, da quando il suo amato amico è uscito fuori dalla casa per tornare fra le braccia della moglie, ha deciso di darsi alla pazza gioia senza pensarci troppo. Il loro legame per i due era completamente ipnotico e la ragazza è rimasta molto male quando ha assistito alla decisione dell’ormai ex vippone. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha viaggiato molto su questo argomento vendendolo spudoratamente in ogni puntata. La gieffina però, stanca della situazione creatasi, ha deciso di non pensarci più lasciandosi alla spalle il triangolo con Alex Belli e la moglie Delia Duran.

In queste ultime puntate del programma abbiamo dovuto salutare molti volti famosi che hanno deciso di interrompere nell’immediato il loro percorso. La loro decisione è stata presa per via della notizia del prolungamento del reality fino al 14 marzo 2022. Al loro posto ovviamente sono entrati dei volti nuovi e, uno di questi, ha espresso chiaramente il suo interesse nei confronti di Soleil e Sophie.

Soleil senza freni chiede a Gianmaria di guardarla proprio lì

Alessandro Basciano, il nuovo volto che ha varcato le porte della casa, ha stuzzicato molto le dirette interessate. Contro ogni pronostico, la gieffina Soleil non ha coltivato notevolmente il loro legame, a differenza di Sophie. Quest’ultima infatti ha deciso di lasciare Gianmaria poiché con lui non vedeva un futuro a lei allettante. In realtà in molti sospettano che la loro rottura sia causata semplicemente dall’entrata nella casa di Alessandro. Gianmaria, anche se teneva molto alla ragazza, ha deciso di non perdersi gli attimi a lui concessi nella casa. Ha inoltre tentato un riavvicinamento con Soleil e, inaspettatamente, il tutto è andato a buon fine.

I due si sono nuovamente avvicinati, condividendo emozioni forti insieme. La gieffina conosce perfettamente la situazione che divide Gianmaria e Sophie e ha deciso di aiutarlo in qualche modo. I diabolici piani stipulati dalla vippona hanno il solo scopo di far ingelosire l’ex del vippone, tentando un ritorno di fiamma improvvisato.

I tentativi della vippona però risultano del tutto inopportuni al pubblico da casa. Mentre tutti i concorrente del reality erano in gruppo a ballare. Lei e Gianmaria si sono allontanati per fumare e la vippona gli ha sussurrato all’orecchio questa frase:

“Guardami e guarda le cosce e poi ignorami. Poi guarda un’altra e poi prendila dai”

In molti hanno pensato che facesse parte del piano, sarà realmente così? Fra i due sta nascendo qualcosa di più profondo? Solo il tempo potrà rispondere a queste nostre domande.

Desirèe Cirisano