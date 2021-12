By

Un fuori onda registrato del GF Vip riprende una scena in cui è presente la vippona Soleil, la regia la spinge in finale come se fosse la prescelta: tutti i concorrenti si accorgono dell’accaduto.

Questa sesta edizione inia a destare sospetti per vai dei comportamenti dello stesso conduttore Alfonso Signorini e degli autori del programma. Da tre mesi a questa parte la ragazza è stata la protagonista delle infinite discussioni avvenute all’interno della casa ed il conduttore ha giocato molto su quest’aspetto. Ha infatti proposto numerose volte gli stessi argomenti solo per far puntare tutti i riflettori su di lei. Il triangolo creatosi con la collaborazione del vippone Alex Belli ha dato molto materiale da trattare al famoso conduttore televisivo.

Inizialmente tutti pensavano che il vero protagonista fosse Alex. In realtà però se si osservano attentamente i comportamenti di Alfonso Signorini e degli stessi autori del programma, si può ben notare che non è del tutto così. Pare infatti che la protagonista indiscussa sia giovane vippona.

Soleil è la preferita degli autori del GF Vip? Tutta la verità a riguardo

Contro ogni pronostico e contro addittura il volere degli autori del programma, Alex Belli abbandona la casa del Grande Fratello Vip per tornare fra le braccia della moglie. Il teatrino precedentemente ideato è quindi sfumato senza una vera conclusione. Il conduttore si è ritrovato senza dinamiche da trattare per questo infatti ha confermato l’entrata del nuovo vippone Alessandro. Quest’ultimo ha confessato di provare forte attenzione per la vippona Soleil.

Come potete ben notare quindi tutto si concentra solo ed esclusivamente sul percorso intrapreso da Soleil. Essendo senza compagno la redazione ha pensato bene di usare Alessandro come valvola di sfogo e trampolino di lancio. Si vocifera inoltre che il ragazzo sia a conoscenza dei loschi piani degli autori e, senza destare sospetti, abbia stipulato un accordo direttamente con loro.

Molti sono gli episodi che potrebbero confermare ciò che si dice sul conto di Soleil, perfino gli stessi concorrenti si sono accorti di questa sorta di preferenza nei suoi confronti. Alcuni di loro hanno denunciato verbalmente il tutto di fronte a tutti i presenti della casa. Un particolare fuori onda confermerebbe ancor di più questa versione dei fatti.

La regia ha infatti inquadrato solo ed esclusivamente la ragazza, ha perfino attivato il microfono della casa per dirle che aveva del rossetto sui denti. Tutti gli altri concorrenti sono rimasti increduli, inoltre successivamente la regia ha continuato a riprendere la ragazza nonostante si stessero creando delle situazioni interessanti in altre regie.

Desirèe Cirisano