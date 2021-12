Il vippone Manuel Bortuzzo e la toccante confessione che fa tremare i cuori di tutto il pubblico. Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, completamente incredulo. Ecco cosa si cela dietro le parole del ragazzo.

Il giovane concorrente del Grande fratello Vip ha da sempre cercato di trasmettere valori e chiari esempi per il pubblico da casa. Tutti siamo a conoscenza della sua situazione e, vivendolo in prima persona, il ragazzo sa perfettamente quali sono gli svantaggi di percorrere la propria strada su una carrozzina. Lui è un grande sportivo, la sua disabilità non lo ha mai fermato ed anzi, lo ha incoraggiato a spingere sempre più forte. Lui è un nuotatore ed ha rappresentato l’Italia in varie gare.

Il suo percorso all’interno della casa è iniziato in modo particolare, lo abbiamo visto in panni che non gli appartengono. Il suo comportamento nei confronti della vippona Lulù, sua attuale fidanzata, ne è proprio la conferma. La loro storia ha vissuto svariati alti e bassi, nelle mille difficoltà però hanno trovato il loro equilibrio ed oggi sono più felici che mai.

Manuel Bortuzzo e la confessione agghiacciante rivelata al GF Vip 6, Signorini rimane allibito

Nel tempo, esattamente tre mesi, il ragazzo ha sempre cercato il modo di trattare argomenti che lo riguardano particolarmente. Un uomo o una donna, non vi è alcuna differenza, sulla carrozzina potrebbe riscontrare parecchie difficoltà nella vita di tutti i giorni. Quello che a noi appare come una semplice normalità, a loro potrebbe risultare come un vero ostacolo. Durante lo svolgersi dell’ultima puntata mandata in onda, il conduttore televisivo ha deciso di lasciare la parola al ragazzo facendogli esprimere il suo pensiero riguardo alle strutture italiane e soprattutto riguardo agli ostacoli che un disabile potrebbe incontrare sulla propria strada.

Manuel non si è fatto alcun problema a rispondere alla domanda a lui posta, ha infatti elencato tutto ciò che andrebbe risolto in tutta l’Italia, ma non solo.

“Parlo per esperienza personale, tutte le cose moderne si. Ne ho provate parecchie e posso dire che tutto funziona bene. Nel momento in cui ci dobbiamo interfacciare con una realtà un po’ più antica come ad esempio la capitale Roma con i monumenti storici è normale che le difficoltà ci sono”

Ha detto Manuel, questo infatti potrebbe risultare un consiglio per chi si occupa di abbattere tutte le barriere in modo tale che tutti abbaino le stesse possibilità.

Successivamente ha confessato un episodio che lo ha particolarmente colpito:

“Mi son ritrovato a prenotare un albergo, magari in un hotel in cui volevo passare due giorni e mi sono dovuto ritrovare la scrittina: disabile NO, cani No. Per poter entrare devo vedere se c’è la spunta sui disabili o meno, come per i cani”

Sentendo le parole del ragazzo Alfonso Signorini, come anche tutti i presenti nello studio ed il pubblico da casa, è rimasto del tutto sconvolto. Bisogna prendere dei seri provvedimenti in Italia, unendo le forze potremmo creare un Paese in cui non vi sono alcuni limiti.

Desirèe Cirisano