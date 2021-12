Manuel Bortuzzo, avete notato che ha una grande cicatrice sul collo? Ecco perché. A svelare la verità è lo stesso gieffino.

Manuel Bortuzzo, come si è procurato la cicatrice sul collo

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6 e secondo alcuni sondaggi web, anche un papabile vincitore. Durante l’ultima puntata del famoso reality di Cinecittà, il nuotatore triestino ha confermato ad Alfonso Signorini la sua intenzione di proseguire la sua esperienza nel bunker di Cinecittà sperando di arrivare alla finale del programma che si terrà il 14 marzo 2022.

Intanto nella casa Bortuzzo è felicissimo e ha trovato anche l’amore. Il giovane finalmente ha espresso i suoi sentimenti per la principessa Lulù e i due si stanno concedendo romantici momenti nella casa più spiata d’Italia. In molti hanno notato che il giovane nuotatore ha una grande cicatrice sul collo che non passa sicuramente inosservata.

Manuel Bortuzzo era una promessa del nuoto. A causa di un terribile incidente che si è verificato la notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 e che gli è costato quasi la vita, il giovane si ritrova oggi semiparalizzato e costretto su una sedia a rotelle.

Per uno scambio di persona è stato colpito da un proiettile che gli ha provocato una lesione midollare. Manuel non tornerà più a camminare e i danni di quell’incidente sono purtroppo irreversibili.

Nonostante il dramma vissuto, il giovane che è una vera e propria forza della natura, ha affrontato la vita di petto e oggi è sereno e si sente completamente a suo agio nella nuova vita che, non senza fatica, è riuscito a costruirsi.

Dalla bellezza straordinaria, molti hanno notato che il giovane triestino ha una cicatrice evidente sul collo. Sapete come mai? Manuel adora i tatuaggi e ne ha fatti tanti e tutti con un preciso significato, a seguito dell’incidente.

Sul collo, per esempio, ha tatuato il numero 12 perché come ha raccontato più volte, si è salvato per 12 mm: se il proiettile che gli ha sfiorato il cuore, lo avesse colpito leggermente più in basso o più in alto, sarebbe morto.

Sempre sul collo, il gieffino aveva anche un altro tatuaggio, una scritta che riportava la frase sui generis. Il ragazzo ha affermato di essersi pentito di questo tatuaggio e di averlo fatto rimuovere.

La rimozione gli ha causato la cicatrice che oggi è evidente. Ecco spiegata dunque la ragione di quel brutto segno sul collo che non si è ancora rimarginato del tutto. Ve lo sareste mai immaginato?