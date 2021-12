Chi è Gerry Scotti? Conosciamo meglio il fantastico conduttore e scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita privata, amore e carriera.

Chi è Gerry Scotti?

Gerry Scotti conosciuto all’anagrafe con il nome di Virginio Scotti, nasce il 7 agosto del 1956 a Camporinaldo. Cresce con la mamma casalinga e il papà impiegato alle rotative del Corriere della Sera. La sua adolescenza la passa tra amici e scuola, frequenta infatti il liceo classico e successivamente dopo il diploma decide di iscriversi all’università studiando Giurisprudenza.

Pare però che Gerrry fin da giovanissimo abbia sempre mostrato una grande passione per la radio. In breve tempo infatti grazie alla sua bravura e al suo carisma si trova a lavorare per la Radio Hinterland Milano 2 e dopo poco Nova Radio. Ma la sua carriera inizia a prendere forma, successivamente infatti cura le rubriche “ Il mercatino delle pulci” e “Il Puntaspilli” e dopo poco conduce “La mezz’ora del fagiano”.

Carriera televisiva di Gerry

Gerry Scotti inizia a conoscere il mondo dello spettacolo intorno agli anni ’80, quando viene chiamato da Claudio Cecchetto per condurre Radio Deejay e l’anno dopo DeeJay Television. Nel 1986 Gerry partecipa al Festivalbar non come conduttore ma come cantante. Ma qualche anno dopo Gerry torna alla trasmissione musicale questa volta come condurre televisivo.

Ma nel 1993 conduce Campionissimo, successivamente conduce Buona Domenica insieme a Gabriella Carlucci e dopo poco ancora Il Quizzone. Il grande successo arriva con Passaparola, il quiz televisivo che ha portato lo stesso conduttore ad un successo grande. Da li la sua carriera è stata in discesa. Il conduttore infatti ad oggi è uno dei migliori conduttori televisivi presenti sulla rete Mediaset.

Chi sono moglie e figli di Gerry

Ovviamente oltre alla carriera televisiva Gerry ha dedicato la sua vita anche all’amore. Nel 1991 infatti si è sposato con Patrizia Grosso da cui ha avuto il figlio Edoardo. Il matrimonio però è finito nel 2002. Un periodo davvero difficile per Gerry che ha sempre dichiarato di aver attraversato un periodo molto triste e di forte crisi dopo la rottura con Patrizia.

Fortunatamente però ha ricondiviso le sue gioie con Gabriella Perino ritrovata proprio dopo la separazione con l’ex moglie. I due si sono conosciuti grazie ai loro figli, compagni di classe e soprattutto migliori ami