Gerry Scotti, il figlio Edoardo è tale e quale lui: la somiglianza è impressionante

Avete mai visto il figlio del famoso conduttore Gerry Scotti? La somiglianza è davvero impressionante, sono due gocce d’acqua! La foto di loro due vi stupirà.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Della sua vita privata sappiamo quasi tutto, ma in pochi hanno visto la clamorosa somiglianza con suo figlio Edoardo. Siete pronti a vederlo? rimarrete a bocca aperta.

Gerry Scotti, chi è suo figlio

Non tutti conoscono perfettamente la vita privata di Gerry Scotti, ma oggi siamo qui per svelarvi dei passaggi importanti della sua vita, ma soprattutto per conoscere meglio il suo unico figlio, Edoardo Scotti.

Il famosissimo e amato conduttore di Caduta Libera si è sposato nel 1991 con Patrizia Grosso. Purtroppo la rottura è avvenuta nel 2002 e il divorzio nel 2009. L’uomo ha attraversato momenti molto difficili dopo la separazione, infatti, durante un’intervista ha raccontato:

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

Oggi Gerry Scotti è legato sentimentalmente a Gabriella Perino, i due si sono conosciuti grazie ai loro due figli che sono compagni di classe e migliori amici: scopriamo di più sull’unico figlio del conduttore.

Chi è Edoardo Scotti: la somiglianza incredibile

Edoardo Scotti, classe 1992, è conosciuto per essere il figlio di Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati di sempre. Di lui sappiamo che già da quando era piccolo era appassionato al mondo dello spettacolo, in particolare del cinema, infatti, si è trasferito in America dove ha studiato regia.

Sicuramente, lo ricorderete quando nel 2015 è stato l’inviato speciale nel programma “Lo Show dei record” condotto proprio dal padre. Successivamente è tornato a Los Angeles dove continua la strada del cinema.

Nonostante la distanza, il padre è stato sempre accanto a lui, infatti, hanno un rapporto davvero speciale. Recentemente Gerry è diventato anche nonno della piccola Virginia: una gioia immensa per il conduttore.

Ma avete mai visto la clamorosa somiglianza che c’è tra i due? Nella foto seguente possiamo notare che sono praticamente identici: stessi occhi, sorriso ed espressione, davvero incredibile.