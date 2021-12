Antonino Spinalbese umiliato da Belen, lei arriva al limite: ci va giù pesante

Antonino Spinalbese umiliato dalla Rodriguez, lei lo provoca senza mezzi termini. Social in fiamme.

Crisi nera tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? L’ultimo post Instagram di lei non lascia dubbi. Vediamo nei dettagli che cosa è successo.

Antonino Spinalbese umiliato da Belen

Sono ormai mesi che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non si mostrano più pubblicamente insieme. Da tempo si rincorrono voci di una crisi profonda tra l’hair stylist e la showgirl argentina.

Quella che sembrava una storia d’amore meravigliosa e magica è già arrivata alle battute finali e la conclusione di questa favola non è per nulla a lieto fine. Tra Antonino e Belen è stato amore a prima vista.

Si sono conosciuti proprio a casa di Belu, grazie ad una amica in comune. A quel primo incontro ne sono seguiti altri e poi la vacanza ad Ibiza, la passione che esplode, la convivenza e la nascita di una figlia, Luna Marì.

Tante cose meravigliose sono accadute per loro ma forse il tutto si è verificato troppo velocemente. I due non si conoscevano abbastanza, si mormora sul web o Antonino si è presa una sbandata per un’altra, ancora si legge sui social.

Ma la verità è una sola e a conoscerla sono solo i diretti interessati. Intanto, nelle scorse ore, la Rodriguez ha pubblicato una Instagram story che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La frecciatina polemica di Belen all’hair stylist

Ormai non ci sono più dubbi, tra Belen e Antonino le cose non vanno più bene. Lui ha lasciato la casa familiare e a confermarlo è sempre il profilo social della showgirl la quale spesso si mostra di notte, nel suo lettone, in compagnia solo dei suoi meravigliosi figli. Ma non è finita qui.

Sempre i social ci danno informazioni importanti su questa relazione che ormai sembra essere giunta al capolinea. Belen ha ricevuto in anticipo da brand che sponsorizza, alcuni regali natalizi come tovaglie, magliette, accessori e tutti riportano il nome suo, di Luna Marì e Santiago, nessun accenno ad Antonino.

Se a questo aggiungiamo poi anche il fatto che la Rodriguez ha montato da sola il nuovo lettino della neonata, possiamo allora credere, a malincuore, che la relazione tra la Rodriguez e Spinalbese sia davvero finita.

Un ulteriore conferma arriva sempre da Belen. La showgirl nelle scorse ore ha pubblicato una Instagram story che ha il sapore di una frecciatina velenosa rivolta proprio ad Antonino. La frase spagnola pubblicata dalla Rodriguez in italiano si traduce così :” lascia che muova tutto quello che vuole, vediamo poi come regge tutto”. Chiara allusione a qualche passo falso dell’hair stylist?