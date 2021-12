Stefano De Martino, il vero motivo della rottura con Belen: “Finalmente ha detto la verità”

Stefano De Martino, spunta finalmente la ragione che ha portato lui e Belen a dirsi addio. Il motivo è davvero triste. Ecco che cosa ha raccontato il ballerino.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, perché è finito il loro matrimonio

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tra alti e bassi, sono stati insieme ben 7 anni. Il loro matrimonio è giunto al capolinea per via di incomprensioni e incompatibilità caratteriali che non hanno concesso alla coppia altra soluzione. Dopo un breve ritorno di fiamma che sembrava aver riappacificato gli animi, i due bellissimi della televisione si sono detti definitivamente addio.

Stefano e Belen si sono conosciuti quando entrambi lavoravano ad Amici di Maria De Filippi. Lui era un ballerino professionista, al tempo fidanzato con la cantante Emma Marrone, mentre lei, che era una ballerina d’onore, entrata per qualche mese nel cast del talent, al tempo era fidanzata con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine che li portò a lasciare i rispettivi compagni per ufficializzare poi qualche mese dopo la loro relazione. Nel 2013 convolano a nozze e nello stesso anno nasce l’unico figlio della coppia, Santiago.

Dopo la separazione i due continuano ad essere in buoni rapporti per rispetto dell’amore che c’è stato e per il bene del loro bambino. Stefano attualmente è single mentre Belen, che è diventata mamma per la seconda volta con il nuovo compagno Antonino Spinalbese, si trova in un momento sentimentalmente complicato.

Sapete quali sono le ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio tra il ballerino e la showgirl argentina? Finalmente spunta la verità e a raccontarla è proprio Stefano.

La triste ragione della rottura tra il ballerino e la showgirl

De Martino da qualche anno ha abbandonato il mondo della danza per sperimentare una nuova strada, quella della conduzione. Il successo che sta riscuotendo come conduttore è stato davvero inaspettato, anche per lui.

Il 28 dicembre partirà un nuovo programma, da lui scritto e condotto, Bar Stella, in onda in seconda serata. Una trasmissione nuova, questa, che si configura come un omaggio alla sua meravigliosa terra.

Belen sta già facendo il tifo per lui e lo ha mostrato pubblicando una storia Instagram in cui si vedeva De Martino ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa per pubblicizzare il suo nuovo programma.

Sapete perché è finita la relazione tra i due? A spiegare la ragione è proprio Stefano il quale ha raccontato che per un periodo è stato solo l’ombra di Belen, una situazione pesante che ha messo senza dubbio in crisi il loro matrimonio.

Belen al tempo era all’apice della sua carriera da conduttrice e showgirl mentre lui era un ballerino in erba che si stava appena affermando. Il sentirsi inferiore alla compagna sicuramente ha inciso sul loro rapporto e questa è stata la ragione principale che li ha portati a dirsi addio.