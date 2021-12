UeD, Gianni Sperti una furia: “Marika la conoscevi” | Maria lo ammutolisce con una parola

L’opinionista, del programma U&D di Maria De Filippi, Gianni Sperti completamente furioso si sfoga su un corteggiatore, la conduttrice lo ammutolisce con una semplice parola.

L’opinionista ha da sempre espresso chiaramente i suoi pensieri riguardo le vicende trattate nello studio del programma. I volti che cercano l’amore della propria vita non sempre vengono ricambiati con la stessa sincerità adottata. Alcuni corteggiatori infatti, ma anche molti tronisti, tengono a celare delle verità sconvolgenti poiché queste potrebbero capovolgere completamente l’evolversi delle relazioni. Inoltre gli autori del programma sono molto rigidi su alcune tematiche ed impongono infatti delle regole ferree da rispettare.

L’opinionista è sempre stato molto flessibile riguardo a queste regole, lasciando vivere le avventure desiderate a tutti coloro che fanno parte del programma. Negli ultimi tempi però l’uomo non appare più come una volta, tende infatti ad analizzare ogni minimo dettaglio che possa ricondurlo ad una verità nascosta. Molti sono infatti gli episodi cerca di spronare i presenti ed alcune volte si schiera perfino contro di loro senza pensarci due volte.

Gianni Sperti infuriato si sfoga contro un corteggiatore, Maria De Filippi lo zittisce subito

Il suo è un comportamento del tutto comprensibile, soprattutto se teniamo conto delle infinite volte che i presunti corteggiatori in realtà avevano altre frequentazioni fuori dal programma. Questi infatti utilizzavano il programma solo per portare avanti una storia basata sul nulla poiché i loro principali obbiettivi erano solo fama e popolarità. Nonostante questo però, delle volte, l’opinionista perde la testa per nulla ed esagera tragicamente. Solo qualche giorno fa infatti abbiamo assistito ad un’altra sfuriata dell’uomo, basata su argomentazione che in realtà a lui non riguardavano affatto.

Un po’ come è successo proprio solo poche ore fa. Durante la puntata mandata in onda, la conduttrice ha presentato un nuovo corteggiatore a Marika. I due ovviamente non si sono mai visti, lui si chiama Daniele ed ha deciso di corteggiarla poiché adora il suo carattere ed ovviamente la reputa una bella donna. Gianni però non gli ha dato neanche il tempo di farlo entrare ed accomodare, si è infatti subito scontrato contro di lui per via di un suo gesto fatto nei confronti della donna.

L’uomo in realtà ha fatto un semplice occhiolino in segno di saluto, secondo l’opinionista però Daniele ha qualcosa da nascondere. Ha quindi prontamente interrotto tutti chiedendo all’uomo se conoscesse già Marika, lui ha negato e Gianni è partito subito in quinta. Vedendo l’intera scena, la conduttrice Maria De Filippi, si è subito intromessa ammutolendo l’opinionista. Dopo averlo zittito ha lasciato la parola al nuovo arrivato, senza toccare più l’argomento.

Desirèe Cirisano