L’opinionista Tina Cipollari umilia spudoratamente Gianni Sperti rivelando un dettaglio segreto dell’opinionista di UeD. Tutti i retroscena sull’accaduto.

La famosa opinionista Tina Cipollari ha da sempre espresso sinceramente il suo parere, non trattenendo per sé alcun dettaglio. Perfino quando è nello studio di Maria De Filippi, in procinto di svolgere le riprese per il programma Uomini e Donne, esamina e giudica chi le sta attorno. Al suo fianco possiamo trovare il suo fedele compagno di percorso, con il quale condivide numerosi pensieri anche se, in svariati episodi, l’abbiamo vista scagliarsi contro di lui senza pensarci due volte.

Come ben saprete il programma è pensato ed ideato per offrire l’opportunità di trovare l’amore a tutti coloro che lo desiderano. Molti sono i volti che si sono rivolti che si sono rivolti alla famigerata conduttrice Maria, con la speranza di ottenere finalmente il loro lieto fine. Se Maria è sempre disposta a porgere una mano, Tina invece la ritrae il più delle volte. I suoi commenti pungenti infatti potrebbero irritare particolarmente i presenti.

Tina Cipollari umilia Gianni Sperti a U&D, davanti a tutti i presenti ed il pubblico da casa

Per la maggior parte delle volte, la donna osserva e poi tra le doverose conclusioni, d’altronde lei è presente all’interno dello studio proprio per poter esprimere il suo parere strettamente personale. Spesso i due opinionisti condividono il loro pensiero, generalmente infatti i due vanno molto d’accordo. Capita però che alcuni pareri contrastanti generino della confusione.

Durante l’ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad un episodio del tutto inaspettato. Mentre si svolgeva un confronto fra Gemma Galgani e Leonardo, l’intervento di Gianni Sperti ha urtato particolarmente i nervi della donna, la quale ha prontamente risposto con la stessa moneta. La donna ha completamente umiliato l’uomo rivelando davanti tutti i presenti un piccolo dettaglio sconvolgente.

“Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare superdotato e Sei Tu!”

Queste sono le parole usate dalla famosa opinionista. Gianni Sperti, sentendo questa affermazione inizialmente è scoppiato in una fragorosa risata, usata però per camuffare l’imbarazzo. Subito dopo infatti si è scagliato nuovamente contro la donna, i volti sconvolti dei presenti e della stessa conduttrice Maria De Filippi nono lo hanno di certo aiutato a sorvolare sulla cosa. Questo non è di certo il primo battibecco dove i due sono protagonisti, è capitato infatti numerose volte. Nonostante questo però i due continuano il loro percorso insieme appoggiandosi l’un l’altra.