Scontro furioso fra i due grandi volti del rinomato programma GF Vip, Signorini completamente senza rispetto: Sonia sconvolta lascia lo studio come protesta. Cosa ha causato questo inimmaginabile scontro?

In questa sesta edizione del programma abbiamo assistito a delle scene davvero improponibili. Tra i concorrenti che si scontrano senza pietà alcuna e tra le infinite gaffe del conduttore noi poveri telespettatori non abbiamo avuto modo di capirci molto. Anche molti volti del mondo dello spettacolo hanno espresso chiaramente il loro giudizio sulla conduzione del programma. Inoltre sono numerose le versioni che circolano sul conto di Alfonso Signorini. Alcune di queste lo ritraggono come un astuto manipolatore e soprattutto un gran bugiardo.

A parer di molti inoltre, i suoi interventi riguardo alle questioni trattate nel reality sono risultati del tutto inopportuni ed alcuni perfino irrispettosi. No dimentichiamoci infatti del suo intervento riguardo alla malformazione dell‘omari ex vippona Francesca Ciprini o anche solo dei commenti rivolti a Valeria Marini. Insomma in molti pensano che Signorini dovrebbe apparire più educato e più professionale.

Signorini si scaglia contro la Bruganelli e lei abbandona lo studio del GF Vip 6

In queste ultime settimane abbiamo assistito a molti scontri fra i diretti interessati. Adriana e Sonia occupano qual posto per una motivazione ben precisa, solo infatti devono esprimere il loro parere su quanto succede all’interno della casa. Secondo il conduttore però il loro intervento è del tutto inutile, lascia a loro la parola infatti solo un paio di minuti a serata. Di questa situazione Sonia ne è ormai stufa e nell’ultima puntata ha deciso di opporsi fortemente a questi suoi atteggiamenti di superiorità. Per questo motivo è nata una furiosa lite in diretta televisiva, i due se ne sono dette di tutti i colori.

Inizialmente Sonia stava discutendo con Alex Belli per via del famoso triangolo amoroso, di punto in bianco però Alfonso le ha completamente tolto la parola chiedendole di fare silenzio. La donna ha cercato di opporsi continuando a sostenere la sua tesi ma il conduttore l’ha ammutolita definitivamente con una frase del tutto irrispettosa.

“Tu non sei qua, se ti ho dato la parola posso pure togliertela!”

Queste parole di Signorini hanno urtato notevolmente la donna, subito dopo infatti si è alzata dalla poltrona ed ha abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip 6, senza dare spiegazioni a nessuno

