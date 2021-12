By

Nel corso della scorsa puntata del GF Vip, è accaduto proprio di tutto. Non è passato inosservato il duro colpo che Alessandro Basciano ha tirato ad Alex Belli: scopriamo cosa è accaduto.

Insomma, tra Alessandro Basciano e Alex Belli non corre buon sangue e questo lo avevamo tutti capito, ma nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non le ha mandate proprio a dire, ha addirittura spiazzato Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto.

GF Vip, il terribile scontro tra Alex Basciano e Alex Belli

Dopo la squalifica immediata di Alex Belli, per non aver rispettato il distanziamento anticovid durante il confronto con sua moglie Delia Duran, Soleil Sorge ha stretto un rapporto speciale con un nuovo concorrente, stiamo parlando di Alessandro Basciano.

Tra i due c’è stato un forte avvicinamento, hanno addirittura dormito insieme abbracciati. Proprio per questo, l’attore di Centovetrine, ha commentato il loro rapporto su Twitter scrivendo:

“Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’ sei un copia incolla e attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali!!!

Il post non è passato inosservato, proprio per questo, Alfonso Signorini ha mostrato il tweet di Alex Belli ad Alessandro Basciano durante la puntata e la reazione del vippone ha scatenato il pubblico: scopriamo come ha azzittito il noto attore.

Alessandro Basciano zittisce Alex Belli e spiazza Alfonso Signorini

Come immaginerete già, il duro sfogo su Twitter del noto volto di Centovetrine non è affatto piaciuto all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata del GF Vip, infatti, ha commentato il tweet, asfaltando completamente Alex Belli:

“Io più che pensare a me penserei alla moglie, perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri…”.

Alfonso Signorini è rimasto spiazzato da questa risposta, infatti, dopo il boato del pubblico ha detto: “Ci è andato giù pesante”. Uno scontro che ha fatto divertire moltissimo il pubblico e siamo sicuri che assisteremo a tanti altri siparietti.