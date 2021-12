Pier Silvio Berlusconi caccia Barbara D’Urso dalla famigerata casata Mediaset, al suo posto ci sarà lei: un volto del tutto nuovo. Chi prenderà il posto della famosa conduttrice?

Negli ultimi mesi si ha chiacchierato molto sulle possibili decisioni che potrebbe prendere Pier Silvio a breve. Sono numerose infatti le versioni che si vociferano, una tra queste vedeva come protagonista proprio la famosa conduttrice televisiva. Inizialmente si trattava di semplici supposizioni, ad oggi però arriva la conferma. Si vociferava che la donna avrebbe abbandonato la Mediaset per volere di Berlusconi. Quest’ultimo infatti, secondo alcune voci da corridoio, reputa inutile i suoi programmi ed anche il suo intervento in questi.

Sempre secondo quanto si vocifera, lo stesso Pier Silvio avrebbe richiesto un taglio definitivo dai fondi per continuare a mandare in onda i suoi programmi. Successivamente la versione si è alleggerita notevolmente, non pensando che si trattasse dell’unica versione veritiera fra le molte raccontate.

Barbara D’Urso cacciata dalla Mediaset dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, chi prenderà il suo posto?

Questa notizia ovviamente non è affatto piaciuta alla diretta interessata, si è infatti prontamente opposta dichiarando che quel posto le spetta di diritto. Dopo infinite lamentele e discussioni pare che i due grandi volti abbaino trovato finalmente un accordo ragionevole per entrambe le parti. Pier Silvio è convito della decisone presa e questa non muterà in alcun modo, semplicemente, alla D’Urso ha fatto un’altra proposta per placare i toni ed alleviare la tensione.

I dettagli del presunto accordo sono ancora da stabilire, attualmente si presume che le abbia offerto di compartire in prima serata ma nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito questa voce.

Al rinomato programma, condotto attualmente dalla famigerata conduttrice, verranno però apportate varie modifiche. Alla conduzione di quest’ultimo ci sarà un volto molto noto nel mondo dello spettacolo, ovvero Simona Branchetti. Perfino il nome del programma subirà una leggera variazione.

Simona Branchetti condurrà un programma chiamato “Pomeriggio 5 News” e verranno trattati svariati argomenti legati all’attualità. Il programma quindi tratterà argomenti molto lontani dal gossip discusso dalla D’Urso. Il cambiamento avverrà a breve, le numerose modifiche verranno apportate da gennaio 2022.

Attualmente però non si hanno notizie del ruolo che svolgerà la conduttrice cacciata dal suo stesso programma televisivo. Alla conduttrice, molto probabilmente, verrà affidata la conduzione di un nuovo format come prestabilito dall’accordo.

Desirèe Cirisano