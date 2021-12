By

Senza dubbio Barbara D’Urso non passa mai inosservata. Il pubblico è molto attento ai dettagli, infatti, in molti hanno notato che la conduttrice indossa sempre una fede, malgrado non sia sposata da diverso tempo.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque cerca sempre di proteggere la sua vita privata, ma stavolta ha svelato una curiosità sconvolgente e molto intima che riguarda proprio l’anello che porta al dito: scopriamo di più.

Barbara D’Urso, perché porta sempre la fede al dito? Tutta la verità

I fan più attenti di Barbara D’Urso, avranno sicuramente notato attraverso le foto che pubblica sui social e anche quando conduce il suo amato programma pomeridiano, che indossa sempre la fede al dito.

Eppure la conduttrice si dichiara single. Solamente una volta è convolata a nozze con il ballerino e coreografo Michele Carfora. Un matrimonio durato quattro anni, precisamente dal 2002 al 2006.

Purtroppo, non si sono separati in maniera tranquilla a causa di un probabile mancato versamento degli alimenti. Ma allora perché indossa sempre la fede? Recentemente, lo ha svelato proprio lei sul suo profilo Twitter, confessando il motivo super privato:

“In realtà la porto sempre, non la tolgo mai. E’ quella di mia madre!”.

Insomma, quell’anello è veramente importante per lei, perché è un ricordo della sua amata mamma. Le due erano veramente legate e in questo modo la porta sempre con sé. Non è un semplice gioiello, è qualcosa di più profondo e prezioso.

Il forte legame con la mamma

Per la conduttrice, la scomparsa di sua mamma è una ferita che rimarrà sempre aperta. Si chiamava Vera Pentimalli, è deceduta il 23 agosto del 1968 a causa del linfoma di Hodgkin, quando Barbara era piccolissima, aveva appena 11 anni.

La perdita di un genitore è qualcosa che ti porti per tutta la vita. Nonostante la conduttrice abbia sempre cercato di mantenere la sua vita privata fuori dai riflettori, in più occasioni ha ricordato mamma Vera, anche durante le sue trasmissioni.

Il significato della fede, dunque, è davvero commovente e non ha nulla a che vedere con le sue relazioni passate. Barbara è davvero legata alla sua famiglia, quell’anello che porta sempre con sé è un tesoro prezioso e lo custodisce gelosamente.