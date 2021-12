Alberto Matano scomparso dalla TV. Cosa è successo all’amatissimo conduttore Rai? Pazzesco, fan sgomenti.

Matano è scomparso dal piccolo schermo. Cosa sta succedendo in casa Rai? Il giornalista è stato tagliato fuori da la Vita in Diretta? I fan sono senza parole.

Alberto Matano scomparso dalla TV

Alberto Matano è tra i presentatori più amati del piccolo schermo. Per anni è stato il mezzo busto del TG1, e da allora, di strada ne ha fatta. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, prima in qualità di corrispondente della sezione politica e poi specializzandosi come giornalista parlamentare.

La sua bravura e la sua professionalità saranno presto premiate e a partire dal 2012 diventa il volto noto del Tg1 delle 20:00. Da quel momento, Matano non si è fermato un momento: giornalista, presentatore, autore e persino scrittore, la sua carriera è stata ed è ancora in ascesa.

Dal 2019 è al timone de La vita in Diretta, il format Rai in onda dal lunedì al venerdì che da anni è seguitissimo dai telespettatori. Apprezzato per la sua professionalità e serietà, Matano ha conquistato il cuore del pubblico che da anni lo segue con affetto. In molti hanno però notato che da qualche giorno il famoso conduttore è scomparso dalla TV. Che cosa gli è successo?

La triste ragione per cui il conduttore ha lasciato la TV

Il pubblico affezionato de La Vita in Diretta, ha notato che da qualche giorno l’amatissimo giornalista e conduttore è scomparso dal piccolo schermo.

Cosa gli è successo? Si è parlato di una lite con i vertici Rai, di un contratto miliardario rifiutato e del desiderio di Matano di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi, ma nulla di tutto questo è vero. Si tratta solo di fake news.

La ragione per cui Matano è scomparso dalla TV è un’altra: il conduttore è in quarantena. Ebbene sì, Matano è stato a contatto con una persona a lui cara che ha contratto il Covid e per una questione di sicurezza si è messo in autoisolamento. Il giornalista ha voluto però rassicurare i suoi fan.

Nell’ultima puntata di Domenica In, il conduttore si è collegato da casa sua e ha fatto una lunga chiacchierata con la padrona di casa. Mara Venier, preoccupata, ha comunicato al collega di aver ricevuto tantissimi messaggi di persone che asserivano che Matano avesse contratto il Covid, ma fortunatamente non è così.

Alberto sta bene, ha fatto diversi tamponi e tutti sono risultati negativi, ragione per cui già oggi avrà il via libera e potrà tornare anche alla conduzione de La Vita in Diretta.