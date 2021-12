Sapete quanto guadagna il famosissimo conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano? Cifre astronomiche!

Alberto Matano è l’amatissimo giornalista e conduttore del programma Rai, La vita in diretta. Ad essere alto non è soltanto lo share che registra la sua trasmissione ogni giorno, ma anche il suo stipendio. Sapete quanto riesce a guadagnare in 24 ore? Assurdo.

Tutte le curiosità su Alberto Matano, l’amatissimo giornalista e conduttore

Nato nel 1972 a Catanzaro, Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo, tra i più seguiti del piccolo schermo. Inizia la sua carriera nel 1998 lavorando per Bloomberg TV e collaborando per il quotidiano L’Avvenire. La sua carriera subisce però un salto di qualità nel 2007 quando diventa giornalista parlamentare per la Rai: grazie alla sua professionalità e alla sua bravura nel 2010 diventa conduttore del Tg 1, l’edizione delle 20.

Da allora non si è fermato un momento: scrittore di libri, giornalista, conduttore, dal 2019 è al timone de La vita in diretta, il programma che lo ha sicuramente consacrato al successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Matano è un uomo molto riservato e delle sue relazioni passate e presenti si sa poco o nulla. In una recente intervista ha affermato di essere felicemente impegnato ma non ha svelato l’identità del suo partner.

Con una carriera di grande successo alle spalle e una professione in continua evoluzione che ancora tutt’oggi gli dà grandi soddisfazioni, Alberto Matano cavalca l’onda della popolarità. Sapete quanto guadagna il conduttore? Non lo immaginereste mai.

Stipendio da capogiro per il conduttore Rai

Per tanti anni Alberto Matano è stato il volto del TG1 dell’edizione delle 20 ma prima ancora ha collaborato con diversi giornali ed è stato inviato, sempre per la RAI, in qualità di giornalista parlamentare. A lui sono state affidate anche trasmissioni di grande successo come Unomattina Estate e dal 2019 conduce La vita in diretta su Rai 1.

In molti si sono chiesti quanto guadagni un uomo così bravo e professionale come lui. La risposta è presto data. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore de La vita in diretta percepisce un compenso annuo pari a 240.000 euro e cioè 20.000 euro al mese e dunque 5000 euro a settimana e all’incirca 714 euro al giorno.

Questi compensi li percepisce solo in qualità di giornalista. Se consideriamo poi i proventi che derivano dai suoi libri e le ospitate nelle varie trasmissioni TV, possiamo ben affermare che il guadagno di Matano è di gran lunga superiore.