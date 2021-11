Stefano De Martino prima dei ritocchi: il confronto vi lascerà senza parole

Avete mai visto Stefano De Martino prima dei ritocchini? Nel corso degli anni è cambiato davvero tanto, infatti, facendo un confronto con le foto del passato, possiamo notare la trasformazione incredibile.

Il ballerino e l’ex marito di Belen Rodriguez è senza dubbio uno dei sex symbol più apprezzati di sempre, ma non è tutto merito di madre natura: tutti i dettagli sul suo clamoroso cambiamento.

Stefano De Martino, prima dei ritocchini

Non ha bisogno di presentazioni, lui è uno dei ballerini e personaggi televisivi italiani più apprezzati di sempre. Lo conosciamo per la sua partecipazione al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia, nel 2007 vince una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center e lavora anche con Oltre Dance Company di Macia Del Prete. Ma dopo il successo ottenuto con la trasmissione di Maria De Filippi, diventa non solo uno dei ballerini più talentuosi, ma anche uno dei più chiacchierati a causa dei vari flirt.

Ovviamente non possiamo non nominare Emma Marrone e Belèn Rodriguez. Con quest’ultima si è sposato nel 2013 e dal loro amore è nato Santiago. La loro è una storia turbolenta fatta da alti e bassi, infatti, si lasciano e si riprendono continuamente.

Nel corso della sua carriera ha condotto anche diversi programmi di successo e ovviamente lavorando con la sua immagine, ha sempre cambiato e migliorato il suo aspetto: vediamo la sua trasformazione incredibile durante tutti questi anni.

La trasformazione

Molti di voi non ricorderanno Stefano De Martino al suo esordio in tv, ma ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Il ballerino agli inizi non era come oggi, infatti ha modificato molto il suo aspetto.

Partiamo dai denti che li aveva disallineati, ma ora ha un sorriso perfetto e smagliante. Anche le labbra sono diverse, prima erano molto sottili oggi possiamo notare che sono più carnose anche se sempre abbastanza fine.

Si vocifera che avrebbe ritoccato anche le orecchie, dato che sin da quando era piccolo le aveva leggermente a sventola. Inoltre, non possiamo non parlare dell’evidente ritocco al naso, ma a quanto pare l’intervento non è stato per un suo capriccio ma per una necessità dopo un incidente in motocicletta. Le differenze sono tante, ma Stefano rimane comunque un uomo affascinante.