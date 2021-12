Prezzemolo, come separare facilmente le foglie | Il trucchetto facilissimo

Sapevate che il prezzemolo è una pianta dalle incredibili proprietà, in grado di aiutare a migliorare le funzioni renali?

Il buon andamento di tutti gli organi del corpo umano dipendono, in larga misura, dalle abitudini e dallo stile di vita di ogni individuo.

Prezzemolo: a cosa fa bene

Ogni parte dell’organismo, come sapete, ha una missione da compiere, per cui se il vostro corpo ha tutti i suoi fabbisogni soddisfatti o meno varia a seconda della sua particolare salute.

I reni, ad esempio sono addetti alla pulizia del sangue, al suo equilibrio chimico e alla formazione degli ormoni. Esistono alcuni alimenti e prodotti naturali in grado di migliorare il loro lavoro, come il prezzemolo.

Si tratta di prezzemolo, una pianta che, in virtù delle sue incredibili proprietà, può aiutare a migliorare le funzioni renali.

I pregi per la salute del prezzemolo sono dovuti alle molteplici proprietà che questo prodotto contiene quando è fresco al 100%.

A questo proposito, può essere di grande aiuto sapere come conservare il prezzemolo fresco.

Una preziosa erba aromatica

Il prezzemolo è un’erba aromatica presente nei piatti di molte cucine di tutto il mondo. Conferisce un tocco speciale e pieno di sapore alle nostre ricette, per questo viene utilizzato in un numero infinito di preparazioni.

Ma come faccio a conservarlo a lungo dopo averlo acquistato? E poi va in frigo o fuori?

Ovviamente perché il nostro prezzemolo si conservi a lungo fresco è bene scegliere un mazzetto in buono stato e non appassito. Deve essere di un verde intenso, e privo di macchie brune.

Va riposto in un contenitore di plastica richiudibile, con un foglio di carta assorbente all’interno del contenitore ed un altro strato di carta assorbente sopra, quindi va chiuso il contenitore e conservato in frigo.

Per liberare le foglie dal gambo rapidamente, un trucco consiste nell’utilizzare una grattugia dalla parte di fori più grandi. Quindi va inserito il gambo e tirato via, in tal modo si elimineranno i gambi e noi avremo le foglie libere in brevissimo tempo!