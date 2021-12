Nelle scorse ore, le telecamere attentissime del GF Vip, hanno ripreso il momento in cui Gianmaria Antinolfi ha bisbigliato all’orecchio di Soleil Sorge delle parole sconcertanti: scopriamo cosa ha dichiarato.

La puntata di ieri lunedì 20, non è stata affatto facile per il conduttore Alfonso Signorini. I colpi di scena non sono mancati, ma non tutti si sono accorti che durante la diretta, Gianmaria Antinolfi ha sussurrato all’orecchio di Soleil Sorge delle parole inaspettate: scopriamo di più.

GF Vip, Gianmaria si riavvicina a Soleil Sorge

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha commesso un vero e proprio colpo di scena, ovvero, ha deciso di chiudere la frequentazione con Sophie Codegoni. La giovane, dopo l’ingresso del nuovo concorrente Alessandro Basciano, sembra essere davvero confusa, proprio per questo l’imprenditore campano ha deciso di mettere un punto a questa storia:

“Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato (…) Non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei.”

Ma dopo questo breve confronto, ha deciso di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Soleil Sorge. In molti hanno trovato il suo comportamento una mossa strategica, ma sarà così? scopriamo di più.

Gianmaria e Soleil Sorge: ritorno di fiamma?

Come in molti saprete, i colpi di scena al GF Vip non mancano mai. In queste ultime ore, sul web è diventato virale un video che riguarda proprio Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Lui si è avvicinato a lei e ha sussurrato al suo orecchio:

“Per fortuna che ci sei tu”

L’imprenditore campano non ha mai fatto mistero dell’attrazione che prova verso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante le continue incomprensioni che ci sono state tra i due.

Gianmaria a Soleil "Per fortuna che ci sei tu"

E ripartono tra amore e odio, sta storia non finirà mai 😂😂😂#gfvip pic.twitter.com/gietvTIDi0 — Catia (@catiuz92) December 20, 2021

Dopo queste parole, Soleil si è messa a ridere e lo ha accusato di fare il doppiogioco, ma lui ha insistito dicendo che prova un grande bene per lei anche se in passato si sono feriti tantissimo. Ed ora cosa succederà tra i due? Non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip per capire con precisione se potrebbe nascere un nuovo amore.