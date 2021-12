Il cappotto dell’ormai ex concorrente del GF Vip 6, Alex Belli, venduto all’asta per una cifra da capogiro: Il prezzo è davvero esorbitante.

L’ex concorrente è riuscito a far cadere su di sé ogni riflettore d’Italia, ovviamente nel modo che ha ritenuto più opportuno. Ogni fan del programma, che sia pubblico o privato, si chiede come sia riuscito ad ottenere così tanto successo per via di un triangolo amoroso. In realtà la risposta è molto semplice, l’ex vippone non ha ottenuto visibilità per sé dal punto di vista personale e professionale. Ha infatti ottenuto del successo la sua storia, lui potrebbe essere considerato un semplice narratore.

Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha movimentato la vita a chiunque, bisogna però ammettere che inizialmente è stato molto bravo, a parer di molti però, successivamente la situazione gli è sfuggita di mano. I concorrenti che hanno condiviso con lui questo percorso erano ormai stanchi dei suoi comportamenti ed hanno preferito prendere le distanze.

Il cappotto dell’ex vippone del GF Vip 6, Alex Belli, viene venduto all’asta

Svariate sono le versioni che circolano sul suo conto, nonostante questo però vi sono persone accecate dall’interesse e da ciò che lui stesso ha creato. Per questo motivo infatti lo seguono e lo supportano in ogni caso. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio del tutto inaspettato. A quanto pare il gieffino ha lasciato che il suo amatissimo cappotto venisse venduto all’asta. Il tutto è stato caricato su eBay. Attualmente però non sappiamo con certezza chi ha avuto la brillante idea di vendere un semplicissimo cappotto ad un prezzo base davvero esorbitante.

Il costo iniziale su cui si baserà la vendita dell’indumento infatti si aggira intorno ai 12 mila euro. Inutile dire che attualmente non ha ricevuto nessuna offerta poiché il proprietario potrebbe essere stimato enormemente ma chi mai andrà a spendere tutti quei soldi per un semplice cappotto?

Perfino i Vip, ovvero persone che solitamente hanno giornaliero di molti più soldi rispetto al costo dell’indumento, hanno snobbato l’ex vippone dicendogli che quel cappotto rimarrà all’asta a vita senza mai ottenere dei veri risultati. Perché una persona dovrebbe spendere una tale cifra per l’indumento di un uomo che si è lasciato trasportare dalle emozioni mancando di rispetto sia alla moglie che alla compagna di avventura? È proprio questo il pensiero comune per quanto riguarda l’asta.

Desirèe Cirisano