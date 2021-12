Clamorosa previsione dell’influencer Tommaso Zorzi sull’ormai ex vippone Alex Belli riguardo al suo comportamento all’interno della casa del GF Vip 6. Tutti i retroscena che si celano dietro le sue parole.

Come ben saprete il ragazzo non è del tutto lontano dal mondo dello spettacolo, anzi, lo abbiamo visto spesso ricoprire dei ruoli da opinionista nei vari programmi televisivi. Inoltre, ad alcuni di questi, ha perfino partecipato come concorrente effettivo. Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, lui è un vero esperto. Non dimentichiamoci infatti della sua partecipazione dello scorso anno che, dopo una serie di alti e bassi, l’ha portato definitivamente alla vittoria.

grazie al suo percorso all’interno della casa, abbiamo potuto notare dei suoi lati caratteriali del tutto lontani da ciò che molti si immaginavano. Lui infatti era ed è tuttora l’anima della festa, in ogni occasione infatti riusciva a far spuntare il sorriso sulle bocche di tutti. Ragazzo carismatico ma soprattutto sincero.

Tommaso Zorzi aveva previsto tutto sull’ex gieffino Alex Belli?

La scorsa edizione del programma ci ha regalo infinite risate proprio nel momento in cui ne avevamo bisogno, i concorrenti del GF Vip 5 hanno affrontato la pandemia letteralmente chiusi in quatto mura. Noi telespettatori da casa abbiamo seguito il programma anche come svago poiché all’epoca vi erano delle norme anti-covid molto severe. L’influencer, quando partecipò al Grande Fratello legò molto con praticamente tutti i suoi compagni e per questo si permetteva infatti anche di fare qualche battutina in più.

Come avviene anche per questa edizione, il reality andava in onda h24/7, una particolare scena in cui vengono ripresi tutti i concorrenti ed in particolare Tommaso, si può notare la profezia del ragazzo riguardo i comportamenti dell’ex gieffino Alex Belli. Come ben saprete, circolano molte voci sui vari atteggiamenti avuti all’interno della casa dall’ex vippone.

Un particolare chiacchiericcio lo ritrae come un bugiardo ed un manipolatore, poiché secondo molti lui ha semplicemente seguito un copione precedentemente stipulato nel quale è coinvolta persino la moglie Delia.

La profezia dell’influencer infatti riguarda proprio questo. Nella clip che mandarono in onda circa un anno fa il ragazzo, rivolgendosi agli ex compagni, affermava:

“Se vi vede Alex Belli da casa dice: ma io però potevo fare di meglio, potevo inventarmi una trama migliore.”

Sicuramente l’ex vippone avrà ascoltato il consiglio dell’influencer prendendo spunto dalle sue parole ironiche! Bisogna ammettere infatti che, dal momento che sono ancora molti i dubbi, il suo comportamento ha dato i frutti sperati.

