Alex smonta Aldo: “Sei un traditore seriale, le tue fidanzate hanno più corna di Babbo Natale”

Duro confronto fra i due ex vipponi al GF Vip 6, Alex belli smonta tutti i castelli grati da Aldo Montano e lo ridicolizza davanti a tutta Italia. La risposta è davvero sorprendente.

Come ormai tutti sappiamo, fra i due ex vipponi non scorre affatto buon sangue. L’iniziale simpatia che provavano l’un l’altro è da tempo sfumata per via dei comportamenti di Alex Belli nei confronti del gieffino. Alex, abile giocatore, ha fatto sì che ogni attenzione ricadesse nei suoi confronti. Ogni puntata infatti aveva lui come protagonista indiscusso della serata. Il triangolo creato con la concorrente Soleil e la moglie è stato argomento di molti dibattiti all’interno della casa, perfino con il concorrente Aldo.

Quest’ultimo infatti ha perso tutta la stima nei suoi confronti poiché ha giudicato il suo comportamento come irrispettoso e del tutto fuori luogo. La loro amicizia però è terminata definitivamente quando Alex ha parlato alle spalle di Montano e quest’ultimo si è accorto della situazione.

Alex Belli smonta Aldo Montano al GF Vip 6, il duro scontro sconvolge Signorini

Nell’ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad uno scenario sconvolgente. I due ex vipponi si sono messi letteralmente a litigare in studio davanti a tutti i presenti ed il pubblico da casa. Lo scenario ha coinvolto vecchie discussioni venute a galla per via di alcune domande poste dallo stesso conduttore televisivo, ovvero Alfonso Signorini. Quest’ultimo non si sarebbe mai aspettato una reazione così forte da parte di Alex Belli e Aldo Montano.

Il creatore del triangolo negli ultimi giorni si è molto sfogato sui suoi profili social, ha parlato principalmente dell’avvicinamento di Soleil con Alessandro. Successivamente però ha coinvolto perfino il vippone, senza alcun motivo specifico.

Durante la puntate è stata posta una domanda ad Aldo. Alcuni fan, tramite i portali social del programma, hanno chiesto un suo parere nei confronti dei Alex. Lui ha semplicemente risposto come ha sempre fatto, senza aggiungere niente che non abbia già riferito al diretto interessato all’interno della casa.

Sentendo le parole di Aldo, Alex è prontamente intervenuto ed i due hanno iniziato a scontrarsi furiosamente. Signorini, sconvolto, li ha subito divisi. Non contento però Alex ha deciso di stuzzicare nuovamente Aldo lanciandogli una frecciatina:

“Sei un traditore seriale, le tue fidanzate hanno più corna di Babbo Natale”

Aldo, uomo di classe e campione sportivo, non ha neanche risposto alla provocazione dal momento che quest’ultima si allontana molto dalla realtà dei fatti.