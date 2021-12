Senza dubbio il comportamento di Alex Belli ha ferito profondamente Soleil Sorge. In queste ultime ore, la gieffina ha scatenato tutta la sua delusione e malinconia: scopriamo cosa è accaduto.

Alex Belli per Soleil Sorge si è rivelato l’ennesimo fallimento in “amore”, proprio per questo, la gieffina non può non esprimere tutta la sua rabbia e il suo sconforto dopo quello che è accaduto nella scorsa puntata: il suo ultimo gesto eclatante ha scioccato tutto il pubblico del reality.

Soleil Sorge, il terribile gesto

La scorsa puntata non è stata affatto facile per Soleil Sorge. I sentimenti della vippona nei confronti di Alex Belli sono stati messi a dura prova. L’attore ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip in modo davvero terribile e improvviso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si aspettava minimamente che potesse accadere una cosa del genere. L’ex gieffino è stato squalificato per non aver rispettato il distanziamento, infatti, ha infranto le regole del programma abbracciando sua moglie Delia durante il confronto.

Alex, ormai rappresentava per Soleil un punto di riferimento all’interno del reality, ma il comportamento dell’uomo ha rovinato tutto. Dopo ciò che è accaduto, Soleil è scoppiata in un lungo pianto e nelle scorse ora ha compiuto un gesto clamoroso, ovvero, ha distrutto tutto ciò che potesse riguardare Belli: tutti i dettagli.

La gieffina perde le staffe e distrugge tutto

Nelle scorse ore, i telespettatori hanno assistito ad una scena che fa davvero male al cuore. Soleil ha deciso di distruggere tutti gli oggetti che gli potessero ricordare Alex. A partire dai palloncini o dai bigliettini che si erano scritti. Un modo per dimenticare completamente ciò che c’è stato tra lei e Alex Belli. Soleil, infatti, ha dichiarato:

“Non posso scappare dai ricordi, ma posso rivoluzionare tutto dentro la casa così da non avere più segni o ricordi.”

Un gesto che fa capire il dolore che sta affrontando la gieffina, dopo il terribile abbandono dell’attore. Ma questa sera, l’ex vippone tornerà dentro la Casa più spiata d’Italia per un confronto con la Sorge. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.