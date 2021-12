“Le corna confondono le idee” Silvia Toffanin incredula | Delia ma cosa dici?

Silvia Toffanin non si trattiene e rimane visibilmente scioccata dalle parole di Delia Duran, ospite insieme al marito Alex Belli a Verissimo. Ecco cosa le ha detto la donna: tutti i retroscena.

Lei è una grande conduttrice che da sempre si occupa di portare nelle case di tutti gli italiani delle vere informazioni, senza lasciarsi intimidire dalle parole di nessuno. Non si è mai schierata di fatto contro qualcuno, questo però non l’ha limitata nell’esprimere il proprio pensiero ed il proprio giudizio. I suoi ospiti, tendenzialmente, sono volti molto noti nel mondo dello spettacolo italiano, per questo infatti sono molte le tematiche che tratta.

Nell’ultima puntata mandata in onda del programma, la donna ha invitato molti ospiti e tra questi vi sono anche l’ex vippone e la moglie. Alex e Delia attualmente sono la coppia più chiacchierata per via dell’assurdo comportamento di lui nel famigerato reality condotto da Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. Queste sue scelte hanno messo in discussione il loro matrimonio, la moglie Delia infatti era arrivata al punto di troncare la loro relazione anche se poi successivamente lo ha riaccolto fra le sue braccia.

Silvia Toffanin incredula nel sentire le parole di Delia Duran a Verissimo

Durante il loro intervento ne abbiamo sentite di tutti i colori, la donna che prima era furiosa contro al marito sembrava che avesse perso completamente la memoria. Delia ha confessato di amare follemente Alex Belli e che, nonostante il suo comportamento possa risultare inopportuno, secondo lei anche lui prova dei forti sentimenti nei suoi confronti. La conduttrice inizialmente non ha fatto altro che ascoltare le loro dichiarazioni, evitando ogni tipo di discussione. Dopo alcune confessioni la donna però non ha potuto fare a meno che rimanere sconvolta.

Delia ha perfino dichiarato che avere una forte alchimia fra colleghi è del tutto normale, soprattutto se i diretti interessati sono artisti di un certo calibro. Sentendo queste parole Silvia ha subito interrotto la donna chiedendole di non esagerare con le definizioni poiché, a parer suo, i veri artisti sono ben altri.

Dopo di ché la moglie di Belli ha continuato a spiegare la situazione affermando:

“Se che in alcune volte lui ha sbagliato e questo era quello che volevo comunicare. A volte essere troppo naturale tende a fraintendere le persone, come io ho frainteso, perché lo so che ho frainteso. Il suo comportamento di amicizia con Soleil era soltanto un’amicizia”

Dopo questa affermazione la Toffanin è rimasta del tutto a bocca aperta. Non sapendo nemmeno cosa poterle rispondere ha infatti deciso di mantenere la bocca chiusa così da non peggiorare la situazione.