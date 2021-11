Silvia Toffanin, conduttrice televisiva famosa, e la sua dimora da sogno a Portofino: villa incredibilmente bella e quasi fiabesca. Se l’affascinante casa vi sorprenderà, a sorprendervi sarà anche il prezzo!

L’incredibile conduttrice televisiva ha ormai raggiunto innumerevoli obbiettivi, con duro lavoro e dei sacrifici oggi si può vantare di essere un personaggio dello spettacolo di grande successo. Con la sua sincerità, la sua empatia e la sua genuinità ha conquistato il pubblico da casa e non solo.

Per chi non la sapesse, la famosa conduttrice molti anni fa ha conquistato un uomo in particolare al quale gli ha letteralmente rapito il cuore. Il fortunato è Pier Silvio Berlusconi che, dal 2002 è follemente perso della fantastica conduttrice. Il loro amore non è mai cessato ed aumenta con lo scorrere del tempo.

Silvia Toffanin e la dimora da sogno a Portofino: sempre un castello fiabesco

Da allora i due non si sono mai separati ed insieme hanno costruito un nido sicuro dove rifugiarsi. Entrambi sono grandi lavoratori, lei come abbiamo già anticipato è una conduttrice televisiva di successo mentre lui è il vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato della casata Mediaset. Secondogenito di Silvio Berlusconi, ha preso in mano le redini dell’azienda e ne ha fatto un impero, inoltre a breve assisteremo anche ad innumerevoli cambiamenti per quanto riguarda i canali proposti al pubblico.

Dal loro amore sono nati due splendidi bambini Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Essendo molto impegnati, i due hanno pensato di ottenere una dimora in cui rifugiarsi quando possibile, lontani da occhi indiscreti e possibili ficcanaso. La dimora si trova a Portofino e dall’esterno appare come un castello incredibilmente affascinante.

Come vi abbiamo già anticipato, i due Silvia e Pier tengono molto alla loro riservatezza e per preservare la privacy dei figli infatti non si sa molto sugli interni della casa. La dimora è sitata precisamente nella zona Est di Genova, tra il Golfo Paradiso e il Tigullio. Il tutto è costruito su una possente roccia che rende ancora di più l’immagine fiabesca.

Desirèe Cirisano