Amici, Alessandra Celentano avverte Cosmary. La ballerina ha il sedere fuori. Le telecamere inquadrano tutto.

Alessandra Celentano rimprovera la ballerina Cosmary. Le sue parole mettono in imbarazzo la giovane. Ecco che cosa è accaduto.

Alessandra Celentano rimprovera Cosmary, la ragazza è in imbarazzo

Nell’ultimo daytime di Amici, è successo l’imprevedibile. Nelle scorse ore abbiamo assistito all’esibizione di LDA, la cui bravura che è stata premiata anche all’esterno dai telespettatori, gli ha consentito di esibirsi cantando il suo brano inedito dal titolo Scusa.

I ballerini invece sono stati chiamati ad esibirsi sugli inediti dei loro compagni. Le loro esibizioni sono state poi giudicate dal ballerino professionista Sebastian. Alla prova, pur avendo la maglia sospesa, ha preso parte anche Cosmary.

La ballerina, allieva di Alessandra Celentano, non ha ricevuto nessuna buona notizia. Dopo un colloquio approfondito con la sua insegnante, non solo la Celentano l’ha rimproverata mettendola in imbarazzo ma le ha dato anche una comunicazione che ha sconvolto tutti.

La Celentano mortifica l’allieva, il web è adirato

Cosmary è una talentuosa ballerina che è entrata nella scuola di Amici solo da poche settimane. La giovane ha preso il posto di Virginia. Le due ballerine si sono scontrate in una sfida che è stata giudicata dal coreografo Garrison Rochelle.

Il ballerino ha ritenuto che Cosmary fosse più preparata di Virginia e pronta ad entrare nella scuola sostituendola. Questa scelta non è stata per nulla apprezzata dalla professoressa Alessandra Celentano che ha dovuto accogliere però nella sua squadra, seppur malvolentieri, la giovane.

Il suo corpo, il suo modo di ballare e il suo atteggiamento non piacciono per nulla alla Celentano che ha messo in discussione persino il suo talento sospendendole la maglia. La professoressa, nelle scorse ore, l’ha chiamata in sala per parlare con lei.

L’insegnante ha detto di non essere contenta del suo percorso, confessando che se dovesse notare un talento più grande del suo non avrebbe problemi a sostituirla immediatamente. La Celentano ha voluto comunque darle una chance e l’ha letteralmente obbligata a seguire delle classi intensive di danza per migliorare in tutti gli stili.

Proprio durante una lezione con Elena D’Amario a cui la Celentano ha preso parte, l’insegnante ha rimproverato Cosmary perché a suo dire non è in grado di muoversi adeguatamente. La professoressa ha mortificato la ballerina dicendole che aveva tutto il sedere fuori e le spalle troppo sbilanciate rispetto al corpo. La giovane è rimasta turbata e si è imbarazzata per questo rimprovero.