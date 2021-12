By

Caos a Uomini e Donne, Tina Cipollari mette tutti in allarme. La verace opinionista della trasmissione, comunica allo studio che Gemma Galgani si è sentita male. Preoccupazione della conduttrice.

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata scoppiettante e ricca di colpi di scena davvero inattesi. Maria De Filippi ha iniziato con la presentazione di una nuova dama che è arrivata a corteggiare Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo che è tra i più chiacchierati e discussi delle ultime edizioni del dating show di Canale 5.

Si è passati poi ad un momento meraviglioso che ha emozionato davvero tutti. In studio sono arrivati una ex dama e un ex cavaliere, Angela e Antonio che hanno abbandonato la trasmissione poco più di 3 mesi fa.

La coppia che si è professata più innamorata che mai, ha comunicato a centro studio, a tutti, la loro intenzione di coronare il sogno d’amore che stanno vivendo con un imminente matrimonio.

Gemma si è mostrata chiaramente commossa e le è scappata anche qualche lacrima. Improvvisamente però la dama torinese scompare dallo studio e di lei si perdono le tracce. Maria De Filippi preoccupata, chiede informazioni a Ida Platano ma a rispondere è Tina Cipollari che allarma tutti dichiarando che Gemma si è sentita male.

Maria De Filippi preoccupata per la dama torinese

Caos nello studio di Uomini e Donne. Durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi si è mostrata particolarmente preoccupata per Gemma Galgani.

La dama torinese ad un certo punto della trasmissione è uscita dallo studio e non ha fatto più ritorno. La moglie di Maurizio Costanzo, preoccupata dall’assenza di Gemma, ha chiesto alla sua migliore amica, Ida Platano informazioni al riguardo.

Ida non ha saputo rispondere. È intervenuta prontamente l’opinionista peperina del programma, Tina Cipollari affermando che Gemma Galgani si è sentita male e che la dama è stata affidata dietro le quinte alle mani di un medico. Cala il gelo in studio e nel parterre. La conduttrice è visibilmente preoccupata.

Improvvisamente, però, con grande sorpresa di tutti, Gemma fa rientro in trasmissione e torna al suo posto. Tina Cipollari ancora una volta si è presa gioco di Gemma. La dama torinese dice che non si è sentita male ma che ha avuto un problema con il vestito e si è trattenuta dietro le quinte per risolvere una questione con Leonardo, il cavaliere che sta conoscendo e con il quale ha avuto una piccola discussione. Insomma, tutto sotto controllo.