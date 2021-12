Il conduttore Alfonso Signorini fa una gaffe in diretta televisiva conducendo il GF Vip, i concorrenti della casa ed il pubblico tutto rimangono allibiti dalla sua considerazione. Ecco cosa è successo realmente.

Il famigerato conduttore televisivo, in questi ultimi tempi sta chiamando a sé innumerevoli voci sul suo conto. Molti sono i suoi comportamenti che aumentano il chiacchiericcio. Con la conduzione del rinomato programma è inevitabile che si parli di lui, attualmente però non si vociferano versioni positive sul suo conto. Alcune sue dichiarazioni in passato hanno fatto raggrinzire il pubblico da casa che non ha affatto apprezzato il suo comportamento. Torna su di lui una bufera per via di una gaffe avvenuta in diretta televisiva, secondo molti infatti le sue parole risultano del tutto inopportune ed inaccettabili.

Gli stessi concorrenti sono rimasti sbigottiti al sentire l’assurda affermazione, inutile dire che la diretta interessata a cui sono rivolte le sue parole è rimasta contrariata ed estremamente infastidita.

Alfonso Signorini e la gaffe pazzesca fatta in diretta televisiva durante la puntata del GF Vip. Di cosa si tratta?

La sesta edizione del Grande Fratello ha suscitato molto scompiglio sul web, in molti hanno profondamente criticato la conduzione del famigerato conduttore poiché considerata di scarsa qualità. Tutti siamo a conoscenza degli episodi avvenuti all’interno della casa, precisamente su quanto accaduto tra i gieffini Alex e Soleil. Ebbene, in molti pensano che tra i tre ci sia un vero e proprio accordo stipulato precedentemente, poiché il conduttore sfrutta molto la loro situazione sentimentale. Il triangolo amoroso di cui i due gieffini ne fanno parte infatti è stato l’argomento di numerose puntate. Il pubblico da casa vorrebbe vedere ben altro, per loro infatti il programma è ormai diventato monotono.

Durante lo svolgersi dell’ultima puntata mandata in onda, si è trattato l’argomento “chirurgia estetica” per via dello scontro avvenuto fra la gieffina Soleil e la gieffina Sophie. I concorrenti hanno preso le difese della seconda, schierandosi a spada tratta contro la preferita. Una concorrente in particolare ha espresso il suo estremo dissenso per le parole usate da Soleil, la vippona in questione è Francesca Cipriani.

La stessa ha ammesso tranquillamente di esser ricorsa alla chirurgia estetica più e più volte. Uno degli interventi estremi a cui si è sottoposta è quello al seno. Ha affermato però che questo è stato fatto per via di una malformazione. Il conduttore non ha perso tempo ed ha risposto con una frase risultata del tutto inappropriata:

“Ma questa malformazione ce l’avevi anche nel fondo schiena oppure era solo..”

Tutto il pubblico non ha apprezzato le sue parole e la diretta interessati ha semplicemente espresso la sua indignazione con varie espressioni facciali, senza però rispondere a tono.