GF Vip, la porta rossa rimane chiusa e Manuel si sente male | Tanto dolore

Manuel Bortuzzo, concorrente attuale del GF Vip 6, rimane scioccato dalla porta rossa chiusa e inizia a sentirsi male provando un dolore inimmaginabile. Tutti i retroscena a riguardo.

Il famigerato reality è iniziato ormai da ben tre mesi ed i concorrenti all’interno della casa hanno iniziato ad affezionarsi, costruendo legami indissolubili. Vivere insieme ad una persona h24/7 non è molto facile, tutti i lati del carattere primo o poi vengono a galla e la convivenza forzata potrebbe far complicare la situazione. Quando però, nonostante questo, si prova un affetto nei confronti di un’altra persona il rapporto creato non potrà mai dissolversi nel nulla.

Molte sono le amicizie createsi all’interno del reality, sono sbocciati inoltre numerosi amori. Alcuni di questi però hanno avuto una vita breve, poiché basati su fragili fondamenta. Il gieffino, in questa edizione, ha trovato l’amore. Inizialmente il rapporto con la vippona Lulù non sembrava ben solidi, ad oggi però i due sono particolarmente attaccati l’un l’altra.

Manuel del GF Vip si sente male quando vede la porta rossa chiusa, perché?

Nella scora puntata mandata in onda, abbiamo assistito ad un scena davvero straziante. Oltre all’intervento del vippone Alex, il quale è entrano nuovamente all’interno della casa per un confronto con Soleil, un altro episodio ha suscitato particolarmente l’interesse del pubblico. Dopo un lungo periodo di riflessione infatti, il gieffino Aldo Montano ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Questa scelta è stata presa principalmente per la durata del prolungamento del programma.

Per chi non lo sapesse, la finale del reality è stata posticipata al 14 marzo 2022. Aldo Montano a casa ha una famiglia che l’aspettava ormai da tempo, i suoi figli sono molto piccoli e per questo li ha deciso di godersi gli attimi della loro crescita. Questa decisione ovviamente ha straziato i concorrenti con i quali il gieffino aveva legato di più ed in particolare il ragazzo Manuel, suo fedele compagno di avventura.

Quando Manuel ha visto che la porta rossa non si è più aperta ha iniziato a sentirsi male. Il suo viso era ormai un fiume di lacrime e la situazione poteva solo peggiorare. Subito dopo però gli è stato concesso di vedere Aldo, per poterlo salutare proprio come lui desiderava. Aldo ha cercato in qualche modo di consolare l’amico e, lentamente, Manuel ha smesso di piangere. Il suo dolore però non è affatto cessato.

Desirèe Cirisano