Le parole del gieffino Aldo Montano danno i brividi, confessa a tutti i concorrenti del programma qual è la sua paura più grande. Ecco cosa si cela dietro le sue incredibile parole.

Il concorrente nel corso dei mesi ha sempre dimostrato di essere un grande uomo ed un grande marito, da sempre si è comportato in modo rispettoso nei confronti della famiglia senza dare modo di far dubitare di lui. Si è perfino scontrato con il gieffino Alex poiché il comportamento di quest’ultimo, a suo dire, era del tutto inappropriato e vergognoso. Ricordiamo che entrambi, fuori dal reality hanno delle persone che tengono molto a loro. Il concorrente ha vissuto un percorso limpido e puro senza ombra di dubbio. Lui, come anche molti altri vipponi oggi presenti nella casa, è entrano nella casa del Grande fratello ormai da ben tre mesi.

Solo qualche giorno fa, gli autori del programma e lo stesso conduttore Alfonso Signorini, hanno rivelato ai giocatori che il reality ha subito una mutazione, la finale infatti è stata posticipata al 14 marzo del 2022. La notizia del prolungamento non è affatto piaciuta ai presenti ed in particolare al gieffino, il quale infatti sperava di poter tornare a casa e riabbracciare l’intera famiglia. Trascorrere le festività natalizie lontani dai propri porta con sé un velo di tristezza e di malinconia, soprattutto se a casa si lascia una figlia nata da poco.

Aldo Montano: cosa si cela dietro le sue parole dette al GF Vip 6?

Come già detto, lui è un uomo incredibile, uno dei pochi che pensa costantemente alla famiglia ed a ciò che questa può pensare dei suoi vari comportamenti sotto le telecamere attente del programma. Negli ultimi giorni si è vociferato molto sulla sua presunta uscita dal reality e, secondo quanto si diceva, il gieffino avrebbe dovuto abbandonare la casa di sua spontanea volontà già nella scorsa puntata. La produzione e gli autori, come anche il conduttore Alfonso, gli hanno però chiesto di attendere poiché altrimenti si sarebbe creata troppa confusione.

L’attesa pare ormai finita, secondo quanto confessato a Davide, Aldo non vede l’ora di riabbracciare la moglie di godersi la crescita del figlio. Ha infatti ammesso di essere molto spaventato poiché, essendo all’interno della casa, si sta perdendo tutti i momenti unici che sono una neonata può regalare.

“Mi spaventa il fatto che il bimbo fra poco cammina e ha 4 denti. Io i denti non glieli ho visti, stava nella culla così e non si girava nemmeno. Io ho passato il periodo che si gira, dello svezzamento, che si è messo a sedere ed ora cammina. Vuol dire che a marzo cammina abbondante. Mi perdo delle cose che non ci saranno più.”

Queste sono le parole del vippone usate per motivare la sua decisone, ovvero quella di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Desirèe Cirisano