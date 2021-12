Giucas, concorrente attuale del GF Vip, si dimentica dell’ex vippone Alex Belli. Nessuno ha mai parlato dell’inizio della malattia. Ecco di cosa si tratta e lo svolgersi degli eventi.

In questi tre mesi il concorrente ci ha regalato infiniti sorrisi, la sua simpatia e la sua bontà d’animo hanno scaldato il nostro cuore. Molti sono gli avvenimenti che confermano i suoi valori. Nel corso del tempo alcuni concorrenti si sono scontrati notevolmente, lui però non ha mai minimamente pensato di intromettersi o di creare anche solo scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il conduttore Alfonso Signorini infatti, adora così tanto il suo comportamento ed il suo modo di pensare che cerca in tutti i modi di stuzzicarlo facendo così fuoriuscire anche qualche suo lato negativo. Attualmente però, nonostante le innumerevoli volte, gli sforzi del conduttore televisivo non hanno avuto alcun risultato. Il vippone infatti si è sempre mostrato disponibile e pacato, oltre ovviamente gentile e di buon cuore.

Numerosi sono i legami creati all’interno della casa, il vippone è riuscito a conquistare il cuore e l’affetto di tutti i presenti. Questi ultimi infatti hanno iniziato perfino a preoccuparsi per lui poiché l’uomo non sta molto bene.

Che cosa ha Giucas Casella, concorrente del GF Vip?

Negli ultimi giorni il concorrente sta iniziando a far preoccupare tutti i presenti poiché alcuni suoi comportamenti risultano alquanto strani. Tutti sappiamo che per l’età che ha, Giucas pare un giovanotto, nonostante questo però qualche acciacco inizia a farsi sentire. Il conduttore del reality infatti è stato anche criticato per i suoi soliti scherzi rivolti al Casella, poiché nessuno può sapere con certezza cosa questi potrebbero scatenare.

Per quanto riguarda Alex Belli invece, il ragazzo ha abbandonato la casa da solo pochi giorni. La moglie si è presentata all’interno del programma lunedì scorso e, dal momento che il suo atteggiamento stava completamente mandando a rotoli il suo matrimonio, l’ormai ex vippone ha deciso di troncare il suo percorso per seguire Delia Duran.

Nelle ultime ore, come è capitato anche nei giorni precedenti, i membri del reality hanno iniziato a parlare di ciò che è accaduto in puntata la scorsa sera ed ovviamente del confronto fra Alex e Soleil. Sentendo il nome dell’ex vippone però, Giucas ha chiesto subito informazioni poiché secondo lui non conosceva nessuno con questo nome. I presenti si sono subito allarmati ed hanno cercato di ricordargli degli avvenimenti in cui era presente così da stimolarne il ricordo.

Giucas si dimentica completamente di Alex Belli pic.twitter.com/N7ZlAgBcRZ — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 18, 2021

Tentativi del tutto inutili poiché Giucas non è riuscito a ricordare chi è, ha perfino chiesto a Gianmaria se questo ragazzo lui lo conoscesse poiché in realtà era un suo vecchio compagno di scuola. All’interno del programma non si ha mai dato spazio ad argomenti come demenza senile e Alzheimer, forse sarebbe il caso di concentrarsi anche su queste tematiche.