Eva Grimaldi varcherà la porta rossa questa sera e i suoi guadagni, all’interno della casa, potrebbero essere stellari. Vediamo quanto potrebbe averle offerto la produzione.

L’attrice Eva Grimaldi ha confermato il suo ingresso nella casa del Gf Vip 6 poco prima delle vacanze di Natale, trascorrendo per la prima volta, le feste lontana da casa.

Eva Grimaldi entra stasera al Gf Vip 6

Tra i nuovi ingressi nella casa di Cinecittà, spicca il nome dell’attrice Eva Grimaldi. Come ormai è noto ai fan della trasmissione, il Gf Vip 6 verrà prolungato per ulteriori tre mesi. I concorrenti entrati tre mesi fa, che sono usciti indenni alle nominations hanno potuto scegliere autonomamente se proseguire il gioco oppure no.

I concorrenti che hanno scelto di restare, dopo aver sentito i propri cari a casa, trascorreranno le festività natalizie lontano dai propri affetti. Una cosa che, sicuramente, non peserà alla maggior parte di loro. Infatti, si vocifera che Alfonso Signorini e la produzione abbiano alzato il cachet ai vip che hanno iniziato prima la gara.

Si parla di cachet e quota d’ingaggio stellare anche per Eva Grimaldi. L’attrice non è nuova ai reality. Indimenticabile per i fan è stata la sua partecipazione all’Isola Dei Famosi. La Grimaldi ha confessato che sarà il suo primo Natale lontano da casa e, in particolare, da sua moglie Imma Battaglia. Scherzosamente, alla redazione di Chi, ha anche parlato di un ipotetico pensierino a tradire la moglie. Staremo a vedere.

Quanto guadagnerà Eva Grimaldi?

Si possono azzardare delle ipotesi circa il cachet che, giorno dopo giorno, ora dopo ora sotto le telecamere del Gf Vip 6, l’attrice Eva Grimaldi potrà portare a casa. Si vocifera che potrebbe essere una delle vip più pagate di questa edizione, insieme a Katia Ricciarelli e Valeria Marini (anche se è entrata dopo mesi dall’inizio).

I personaggi meno noti, come lo erano prima di iniziare il Gf, ad esempio, le sorelle Selassiè, possono arrivare a guadagnare anche 5000 euro la settimana. Lo stesso cachet che spetterebbe a Manuel Bortuzzo.

Nell’edizione dello scorso anno la più pagata è stata Elisabetta Gregoraci, con un compenso di circa 20000 euro la settimana.

Tale cifra potrebbe essere stata dedicata anche ad Eva Grimaldi che, con la sua allegria, schiettezza e verve porterà sicuramente una ventata d’aria fresca nella casa.