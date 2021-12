Valeria Marini, quanto guadagna la famosa icona del mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al GF Vip 6? Le basterebbero solo poche ore per guadagnare cifre stratosferiche! Ecco quant’è il guadagno effettivo attuale.

Ormai tutti conosciamo la famosissima icona del mondo dello spettacolo che con i suoi baci stellari ha rapito tutti i i telespettatori. Sono molti i programmi a cui ha deciso di partecipare accrescendo così la sua fama e la sua notorietà. Oggi questa la precede di gran lunga poiché in molti pacherebbero oro per poterla avere come ospite nei propri programmi televisivi.

Come ben saprete negli ultimi giorni la Marini ha deciso di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, entrando come concorrente ufficiale solo da qualche settimana. La sua entrata ha già creato molto scompiglio all’interno della casa del GF.

Quanto guadagna Valeria Marini grazie alla partecipazione nel Gf Vip?

A differenza di molti concorrenti che hanno deciso di fare un gioco pulito senza pensare minimante a creare dei veri legami, lei si è proprio schierata a spada tratta nella difesa della povera Lulù. La quale viene spesso sminuita e presa in giro dai vari concorrenti della casa e per questo la grande Marini ha deciso di correre in suo aiuto poiché in lei vede una ragazza dolce e gentile.

Dovete sapere però che ogni giorno che passa i concorrenti ottengono una copiosa cifra di denaro, poiché tutti Vip. La presenza della Marini infatti è stata richiesta direttamente dai piani alti così da non far calere gli ascolti del programma. Lei all’interno della casa frutta quindi molti soldi alla produzione.

Per questo anche lei stessa ottiene una grande percentuale su ciò che loro stessi guadagnano, dovrete capire che le bastano praticamente poche ore all’interno della casa per guadagnare cifre inimmaginabili. In una settimana infatti incassa sui 20 mila euro, inoltre riceve 8 mila euro in più per ogni sua apparizione in puntata. Il guadagno e gli ascolti vanno di pari paso, se gli ascolti aumentano di conseguenza aumenta anche il guadagno.

Desirèe Cirisano