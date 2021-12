Alex beccato a comprare un attrezzo intimo: “Delia ne sarà contenta”

Alex Belli, ex vippone del GF Vip 6, beccato a comprare un attrezzo intimo davanti a tutti, la moglie ne sarà sicuramente felice! Ecco di cosa si tratta.

L’ex vippone del Grande Fratello Vip ha attirato su di sé gli occhi di praticamente tutta Italia, ogni suo gesto ormai viene scansionato dagli occhi attenti dei fan. Il suo comportamento all’interno della casa ha inoltre fatto sì che l’ex vippone finisse sotto i riflettori più acclamati. Numerose sono le versioni che si vociferano sul suo conto, in molti infatti suppongono che ogni suo gesto compiuto nella casa fosse già programmato.

In ogni caso, la relazione con la moglie Delia sembrava ormai finita, quando però questa ha deciso di comunicare il tutto al marito, i due sono semplicemente tornati a casa insieme

Dimostrazioni, ecco ciò che ha chiesto la moglie prima di riaccoglierlo nelle sue braccia. A quanto pare però gli sono bastati pochi giorni per acquistare nuovamente la fiducia persa. I due sono stati pizzicati insieme felici e contenti come se nulla fosse mai successo. Tutto programmato con la collaborazione attenta e minuziosamente dettagliate della moglie? Questo attualmente non ci è dato saperlo, non bisogna quindi trarre conclusioni affrettate.

Alex Belli, ex vippone del GF Vip 6, pizzicato a comprare degli attrezzi intimo

Nonostante questo però, bisogna ammettere che sono vari i comportamenti ed i gesti compiuti dalla giovane coppia che potrebbero far coltivare numerosi dubbi. Come già anticipato, la moglie Delia ha affermato pubblicamente che il suo amore per lui si stava affievolendo. Per questo infatti l’uomo avrebbe dovuto attraversare mari e monti prima di riconquistare il suo cuore. Nelle ultime ore però l’uomo è stato pizzicato a comprare degli attrezzi intimo che potrebbero confermare le numerose versioni che circolano sul loro conto.

Sono due le particolari voci che potrebbero essere confermate da questo semplice acquisto: l’ex vippone ha seguito solo un copione stipulato in collaborazione della moglie, i due formano una coppia aperta a nuove esperienze sessuali. Una cosa è certa, un donna in preda alla rabbia, sapendo che il suo matrimonio ha rischiato di andare in frantumi per colpa dei vari atteggiamenti del marito, non torna così facilmente alla sua vita matrimoniale come se nulla fosse mai accaduto.

Alex ha acquistato un dispositivo medito maschile per compiere dei rapporti sessuali. La domanda quindi sorge spontanea: se la loro relazione è giunta ormai agli sgoccioli, con chi crede di usarli?

Desirèe Cirisano