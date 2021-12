UeD, Gianni Sperti una furia, incontenibile | Non ti voglio mai più vedere

L’opinionista Gianni Sperti va su tutte le furie in diretta televisiva e non contiene affatto il linguaggio. Cosa ha scatenato questa sua assurda reazione a U&D? Tutti i retroscena a riguardo.

Lui è un volto molto noto del programma, affiancato dalla famosa Tina Cipollari i due esprimono il proprio parere e giudizio riguardo il comportamento dei tronisti e corteggiatori. Nessuno sfugge alla loro lingua tagliente, solitamente però, i due si mantengono molto nel linguaggio poiché il programma viene trasmesso nel primo pomeriggio e quindi non gli è affatto consentito utilizzare delle parole scurrili. Molti sono gli avvenimenti che potrebbero scatenare una loro reazione impulsiva, solitamente però è Tina a perdere la testa.

Tina Cipollari esprime il suo pensiero e si oppone notevolmente quando qualcosa non le va affatto giù. L’opinionista invece semplicemente consiglia, senza dare vita a “teatrini” inutili, come si suol dire. Per questo è quindi molto lontano dal perder la testa per un qualcosa avvenuto fra le mura del programma.

Gianni Sperti perde la testa e si scontra furiosamente U&D: ecco il vero motivo del suo comportamento

Come ben saprete il programma è strutturato in modo da semplificare la conduzione alla famigerata Maria De Filippi, esistono infatti ben due versioni del programma, trono classino e trono over. Al trono over vi sono tutti coloro che non sono riusciti a trovare l’amore della propria vita da però una certa età in su. Al trono classico invece ci sono tutti volto che non principalmente non superano i 30anni. La sfuriata dell’opinionista è avvenuta proprio al trono classico per via di un assurdo comportamento della tronista e del suo attuale corteggiatore.

La diretta interessata è infatti la tronista Andrea Nicole ed il suo corteggiatore Ciprian. I due stanno attraversando un periodo abbastanza delicato poiché questo determinerà la scelta finale della torinista. Secondo quanto loro stessi hanno confessato poi in diretta televisiva, nelle puntata mandata in onda ieri, i due sarebbero finiti l’uno a casa dell’altra. Il corteggiatore Ciprian infatti avrebbe bussato alla porta di casa della tronista e successivamente, dopo averlo fatto entrare, i due sarebbero finiti a condividere lo stesso letto, nel vero senso della parola!

Potrebbe interessarti anche: Andrea Nicole, tronista di Uomini e Donne: com’era prima? Irriconoscibile

“Uno va a ***** la prima sera perché uno ti bussa alla porta, complimenti Andrea Nicole. Complimenti!”

Queste sono le parole dell’opinionista contro la tronista, poiché secondo lui ed anche molti altri il suo comportamento è stato del tutto inappropriato.

Desirèe Cirisano