Tommaso Zorzi sta male, i fan sono preoccupati per lui. Ecco che cosa sta succedendo al famoso influencer.

Paura per l’amatissimo Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 si è sentito male. Ecco che cosa gli è accaduto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi sta male, il web in ansia per il famoso influencer

Tommaso Zorzi è un amatissimo influencer, vincitore del Grande Fratello Vip 5. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione al reality di MTV, Riccanza, una trasmissione in cui giovani ereditieri e rampolli di famiglie benestanti si mostravano nella loro lussuosa quotidianità. A questa trasmissione hanno preso parte anche le sorelle Selassié che attualmente sono concorrenti del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Da quando ha terminato la sua esperienza nel famoso bunker di Cinecittà, Tommaso Zorzi non si è fermato un momento: è stato opinionista dell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi insieme ad Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, ha condotto una trasmissione, Il punto Z che però non ha ottenuto molto successo, chiudendo in anticipo rispetto a quanto prospettato dai palinsesti televisivi, ed è stato ospite fisso di diverse trasmissioni come il Maurizio Costanzo Show.

La sua vita professionale insomma va a gonfie vele ma Zorzi non si può lamentare nemmeno di quella privata. Da qualche mese è fidanzato con Tommaso Stanzani, ex concorrente del reality Mediaset, Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse ore, l’ex gieffino ha pubblicato delle Instagram stories che hanno lasciato i fan interdetti. Il giovane si è sentito male. Ecco che cosa gli è successo.

“Voglio morire”: le parole dell’influencer preoccupano i fan

“Voglio morire”. Con queste parole Tommaso Zorzi ha esordito sui social mostrandosi in alcune Instagram stories che hanno spaventato, e non poco, i suoi tantissimi seguitori. Che cosa è accaduto al famoso influencer?

Nelle scorse ore, l’ex gieffino si è dilettato in cucina. Come ha raccontato sui suoi social, il ragazzo ha deciso di preparare un pranzetto romantico per il suo fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani, cucinando un piatto a base di funghi: peccato che gli stessi fossero però ormai persi!

Tommaso e il fidanzato hanno avuto un’intossicazione alimentare: crampi e forti dolori allo stomaco li hanno costretti a letto. Per fortuna nulla di grave, i due si rimetteranno presto. I fan possono stare tranquilli, Zorzi tornerà rapidamente più in forma che mai.