By

Gemma Galgani lascia tutti a bocca aperta in studio a Uomini e Donne parlando di una certa pillola usata con l’ex fidanzato. Di cosa si tratta?

Gemma è una presenza fissa all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal 1996. La presenza della donna la datiamo intorno al 2008, anno in cui ha cominciato a cercare l’amore in tv.

Da allora, quindi da più di 10 anni, la bionda ricerca l’anima gemella, ma fino ad oggi non ha trovato nient’altro che delle storie passionali ma molto passeggere. Gemma però non si arrende e convinta, all’età di 71 anni, continua a ricercare la sua persona.

Il suo personaggio è perennemente posto contro Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. In molti si domandano se le due si siano inventate questi personaggi o se siano davvero una contro l’altra come fanno vedere davanti alle telecamere.

Gemma Galgani parla di una misteriosa pillola

Tina e Gemma sono sempre pronte a pizzicarsi l’una con l’altra e anche questa volta non è mancato lo zampino di Tina mentre Gemma raccontava di un evento che ha lasciato parecchie persone perplesse.

Potrebbe interessarti anche: Uomini e Donne, grave problema di salute per l’ex tronista: “Mi tormenta da mesi”

La Galgani ha infatti rilasciato delle informazioni su una presunta pillola che ha assunto lei o l’ex fidanzato Maurizio, conosciuto proprio grazie alla trasmissione. Le cose fra questi due non sono andate a finire bene e le ragioni sono parecchie.

La presenza di un’altra donna o il consiglio di rottura degli amici per l’elevata differenza d’età sono i motivi che hanno spinto Maurizio a lasciare la donna, sempre e solo ascoltando le parole della donna.

Quando raccontava queste possibili motivazioni che hanno spinto l’uomo ad allontanarsi da lei, Tina ha insinuato che il motivo sia la mancanza di attrazione fisica che Maurizio aveva per Gemma.

Proprio per rispondere a tono all’opinionista, Galgani ha parlato di una pillola. La questione ha creato parecchia confusione in studio, dove non si capiva di che pillola stesse parlando la donna.

È stata Maria a chiarire le idee al pubblico e in studio, dove ha spiegato che Gemma ha fatto prendere la famosa “pillola blu”, quindi il Viagra, al partner. Dunque, quello che voleva dire la corteggiatrice era che, per capire se l’attrazione ci fosse fra loro, hanno utilizzato il medicinale.

Il problema non riguardava quindi la sfera intima, ma il motivo della rottura deve essere un altro, perché stando a quanto dice Gemma, l’atmosfera si è scaldata qualche volta.