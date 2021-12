La famosa concorrente del GF Vip 6, Soleil Sorge, ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica prima di prendervi parte? Qual è stata la spesa del grosso ritocco alle labbra? Tutta la verità sulla gieffina.

Lei è ormai un volto molto noto nel programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, l’abbiamo vista intraprendere una sorta di relazione contorta con l’ormai ex vippone Alex Belli, il quale però era ed è sposato. Questa travagliata storia d’amore di chimica artistica le ha portato una notevole dose di visibilità, non che prima non fosse già molto famosa. Prima di intraprendere il suo percorso all’interno della casa, lei ha partecipato ad un noto programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, successivamente è stata ospite nei salotti di Barbara D’Urso.

Oggi ovviamente la fama la precede e, proprio per questo sono aumentati anche i suoi fan. I quali però sono molto attenti e sono sempre pronti ad esprimere un loro pensiero. Sono proprio i fan della ragazza infatti che hanno denunciato l’accaduto sui vari social media.

Quanto è costata il ritocco alle labbra della gieffina Soleil Sorge, fatto prima di varcare la porta rossa?

Tutti ormai sappiamo del suo percorso burrascoso all’interno della casa del grande Fratello Vip, sappiamo inoltre del famoso scontro avvenuto con la piccola gieffina Sophie Codegoni. La gieffina è stata criticata pesantemente dalla Sorge per via dei suoi piccoli interventi di chirurgia estetica. A quanto pare però la ragazza non è del tutto lontana dal mondo del ritocco. Nelle ultime settimane infatti sul web sono trapelate delle immagini che la ritraggono sotto le mani esperte di un chirurgo estetico. La ragazza infatti ha optato per una mentoplastica, andando così a modificare l’aspetto esteriore del suo mento.

Dopo l’uscita di queste immagini però spunta anche un’altra verità, pare infatti che la ragazza abbia ricorso alla chirurgia estetica anche per molti altri piccoli ritocchi. Questi piccoli interventi potrebbero essere invisibili ad un occhio inesperto, però evidenti a chi di ritocchi ne sa qualcosa. La gieffina, prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, ha deciso di apportare una piccola modifica alle sue labbra.

Molti utenti infatti hanno notato un notevole cambiamento tra il prima di entrare all’interno del programma ed il dopo. Il prezzo di un ritocco del genere può variare dai 400 euro ai 1.500 euro.

Desirèe Cirisano