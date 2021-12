Gf Vip 6, sicurissimi del rientro di Alex: “Venerdì torna dentro per Soleil”

Con l’uscita dal Gf Vip 6 di Alex Belli sembrerebbe conclusa la telenovela che ha tenuto alto lo share del programma. Cosa s’inventeranno ora?

Alcune voci vogliono un rientro di Alex Belli nella casa del Gf Vip 6 per salutare i concorrenti rimasti e, soprattutto, chiarirsi con Soleil Sorge.

Che sia stata tutta una sceneggiata?

Le lacrime di Soleil delle ultime ore, rimasta nella casa del Gf Vip 6 senza il suo amico speciale Alex Belli, farebbero credere il contrario. Eppure, alcune soffiate vorrebbero che la relazione tra i due fosse stata un minimo studiata tra la produzione e l’ex attore di Centovetrine. In particolare, stando ad alcune indiscrezioni, la squalifica dell’attore avrebbe portato in confusione l’intera produzione.

C’è da dire che la telenovela tra i due aveva fatto molto alzare l’asticella degli indici d’ascolto del programma. Per questo motivo, ora gli autori non saprebbero cosa inventarsi. Qualcuno, ha fatto trapelare che il loro obbiettivo era quello di far sì che Belli si avvicinasse sempre di più a Soleil e rimanesse in casa almeno fino a dopo Natale.

Il ritorno nella casa venerdì

L’uscita di Alex Belli, forse non ragionata dallo stesso, è servita all’attore per non confessare il tradimento alla moglie Delia Duran. Eppure, una spiegazione al pubblico, ma soprattutto a Soleil, Belli deve farla. Anche perché l’influencer rimasta in gara sembra aver perso la sua verve e la sua lingua biforcuta nelle ultime ore.

Ecco perché, con molta probabilità, l’attore varcherà di nuovo la porta rossa da cui è andato via, per parlare con l’amica speciale che ha lasciato in lacrime nella casa di Cinecittà.

Una talpa sui social (Agent Beast, molto noto su Twitter a chi segue i gossip) ha affermato che la storia tra i due sarebbe stata bruscamente interrotta dal Belli per far sentire l’influencer sedotta e abbandonata. Eppure, sempre secondo questa indiscrezione, gli autori ora dovrebbero inventare da 0 nuove dinamiche per riconquistare quella fetta di pubblico che è stata persa con la dipartita di Belli che, pur essendo uscito dalla casa continua a stare sotto i riflettori.