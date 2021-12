Come stirare senza ferro da stiro, risparmi tempo e tanti soldi sulla bolletta

By

Stirare senza ferro da stiro è il sogno di tanti. Anche se a qualcuno piace stirare perché sostiene che lo fa per rilassarsi, di solito non è così.

Nella maggior parte dei mortali, stirare è il lavoro domestico che trovano pesante da svolgere, tante ore in piedi…

Il punto cardine che ci consente un uso limitato del ferro da stiro parte dallo stendere il bucato in maniera corretta e dal piegare bene indumenti.

Trucchi per stirare senza ferro da stiro

Sono dei trucchi che ci aiutano, non solo a limitare la fatica dello stirare, ma anche a risparmiare denaro con la bolletta dell’energia elettrica. L’abitudine di ammucchiare gli abiti su di una sedia li renderà giù stropicciati ancor prima di arrivare in lavatrice!

Quindi l’ordine e le stampelle sono le migliori amiche di chi non ama stirare, inoltre in alcuni casi continuare a farne uso anche quando sono bagnati aiuta a distendere i tessuti. Ci sono dei capi che inevitabilmente dovranno essere stirati, ma volete mettere dover usare una temperatura maggiore e maggior impegno con il ferro da stiro?

Ad esempio, se sai che quel particolare tipo di stoffa di un pantalone è difficile da stirare un trucco consiste nel ripiegarli, arrotolandoli e infine fermando il tutto con un elastico, questo eviterà che si stropiccino troppo.

Una volta davanti il tuo stendino, non gettare i capi a casaccio, ma muovi e batti i capi prima di appenderli e posiziona le mollette sulle cuciture, non lasceranno segni sul capo.

Trucchi e risparmio in casa

Sul fronte del risparmio energetico poi se si desidera economizzare sul dispendio di ferro, dovremo fare un acquisto mirato optando per un ferro che abbia una classe energetica a basso consumo.

Ricordate che il ferro da stiro arriva al massimo della sua potenza solo in fase di riscaldamento. Una volta stirato un capo appendilo subito, non rischierai di vederlo con le pieghe poco dopo.

Non ammucchiare i capi in lavatrice, utilizzare l’ammorbidente e preferire un lavaggio per i delicati stresserà meno il lavaggio delle vostre camicie.

Se riempi fino a lo sfinimento la lavatrice i vestiti privati dello spazio necessario a usciranno tutti spiegazzati e alla fine dovrai occupare il tuo tempo e corrente elettrica per la stiratura.

LEGGI ANCHE —> Zero voglia di stirare? Questi trucchetti ti salveranno

La centrifuga gioca un ruolo importante pe chi non vuole stirare, questo vuol dire che a prescindere da ciò che stai lavando se desideri risparmiare tempo di stiratura, non devi mandarla a pieno regime. Per uno ‘strizzaggio’ dei capi sarà sufficiente una centrifuga a 600 giri. Questo ridurrà l’umidità del 40% ed evitare che i vestiti escano dal cestello molto stropicciati.

Inoltre se non hai deciso di voler dedicare ore e ore a stirare ciò che hai appena lavato, stendi subito i tuoi abiti . Più tempo resteranno nel cestello più stropicciati usciranno.