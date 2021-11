Meghan Markle, che fisico a 40 anni: il segreto della duchessa per tenersi in forma

Meghan Markle riesce a tenersi in forma seguendo le diete consigliate dai migliori nutrizionisti, senza però rinunciare a qualche sfizio.

La duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha mostrato in diverse occasioni un aspetto ed un fisico invidiabile. Non è raro, infatti, vedere la compagnia del principe Harry fare yoga o passeggiare al parco. La donna, quindi, anche prima di entrare a far parte della famiglia reale, ha sempre curato il proprio con una corretta alimentazione e non smettendo mai di fare sport.

Grazie alla sua dieta ancora oggi Meghan Markle dimostra un fisico invidiabile

Come ha dichiarato la stessa Meghan Markle in più occasioni, un’alimentazione equilibrata non è importante solo per il proprio aspetto fisico ma anche per un proprio benessere. La dieta della duchessa, dunque, è quasi del tutto vegetariana, concedendosi della carne e del pesce solamente di rado. Nella sua alimentazione, dunque, non ci sono dolci, ma un bicchiere di vino a cena se lo concede volentieri.

Andiamo a vedere, dunque, nello specifico, cosa consuma Meghan durante i pasti e le merende iniziando dalla colazione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la duchessa inizia la propria giornata con una fetta di limone e un bicchiere di acqua calda. Quindi, la colazione prosegue con avena cotta con latte di mandorle o di soia mischiata con banane e sciroppo d’agave. Ogni tanto, infine, la duchessa si concede una frittata al formaggio con erbe fresche e pane tostato.

La duchessa ha dichiarato una vera e propria passione per il green juice

La Markle, quindi, fa il pasto più sostanzioso del giorno ad ora di pranzo per poi concedersi una cena leggera. Quest’ultima, inoltre, oltre a diversi piatti vegani, si concede di rado dell’insalata e quinoa, del pollo arrosto con sashimi, utile soprattutto per l’Omega 3 e delle patatine fritte. Per quanto riguarda gli spuntini, la moglie del principe Harry predilige della frutta fresca o una fetta di pane con burro d’arachidi.

LEGGI ANCHE —> Meghan Markle, tutti i dettagli sulla festa per i 40 anni: location e ospiti speciali

LEGGI ANCHE —> Meghan Markle, dopo la Royal Family anche la sua sorellastra è contro di lei: “E’ crudele”

La merenda preferita di Meghan però è il green juice, una serie di succhi a base di verdura e frutta. Come dichiarato in una recente intervista, la scoperta di quest’ultimi è stata una vera e propria rivoluzione per la donna la quale assumeva caffè il pomeriggio per dare nuova energia al suo corpo. Insomma, una dieta salutare ma che non costringe la duchessa a privarsi di alcuni sfizi.