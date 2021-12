GF Vip, pioggia di critiche per Valeria Marini. La stellare showgirl ha fatto una cosa che ha lasciato coinquilini e pubblico disgustati. Ti sveliamo i dettagli.

La solare showgirl finisce nel mirino degli haters. La Marini ha compiuto un gesto che ha sconvolto davvero tutti. Curiosi di sapere cosa ha combinato? Te lo diciamo noi.

Valeria Marini nell’occhio del ciclone, il web in rivolta

Valeria Marini è un’amatissima concorrente del Grande Fratello Vip 6, l’edizione condotta da Alfonso Signorini che sta riscuotendo tanto successo. Mediaset ha deciso di premiare gli ascolti settimanali prolungando il reality che vedrà la sua ultima puntata il 14 marzo 2022.

La Marini è entrata solo da poche settimane nel bunker di Cinecittà e si è integrata già perfettamente in casa. I coinquilini l’adorano e anche il pubblico che da sempre la segue con affetto.

Con la sua goffagine, la sua ironia e la sua simpatia, la Valeriona nazionale rallegra gli animi dei concorrenti e dei telespettatori. Tuttavia, la splendida showgirl è stata aspramente criticata per un gesto compiuto che ha lasciato tutti di stucco. Sapete che cosa ha fatto nel lavandino della cucina? Davvero assurdo.

Il gesto della showgirl che ha lasciato tutti di stucco

Valeria Marini nell’occhio del ciclone. Piovono critiche e giudizi sulla stellare showgirl. Sempre col sorriso sulle labbra e con la sua verve e ironia, la gieffina ha conquistato fin dal suo ingresso il cuore dei coinquilini e dei telespettatori.

In coppia con Giacomo Urtis, è entrata nel bunker di Cinecittà da poche settimane ma è come se nella casa più spiata d’Italia vi fosse da sempre. La Marini ha un rapporto meraviglioso con tutti i concorrenti e tiene particolarmente alle loro opinioni e anche a quelle del pubblico. Tuttavia, la stellare showgirl nelle scorse ore ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti di stucco, inquilini inclusi.

Sapete che cosa ha combinato la Valeriona nazionale? Ebbene, la gieffina si è fatta lo shampoo nel lavandino della cucina, lo stesso dove finiscono i piatti, le posate e le tazze che vengono utilizzate dai coinquilini.

Il suo gesto non è piaciuto per nulla al pubblico e agli altri concorrenti. Il web ha notato questo comportamento e ha aspramente criticato la gieffina. Per il momento, non si è fatto cenno alcuno a questo episodio ma siamo sicuri che Alfonso Signorini mostrerà la clip che ritrae la Marini intenta a lavarsi i capelli nel lavandino della cucina e affronterà la pubblicamente la questione.