Valeria Marini, ormai la conosciamo e come tutti sappiamo spesso commette delle gaffe assurde, proprio come è successo nelle scorse ore: tutti i dettagli.

Da pochi giorni Valeria Marini e Giacomo Urtis sono entrati nella Casa più spiata d’Italia e già hanno conquistato l’intero pubblico di Canale 5. In particolare la showgirl “stellare” attira sempre l’attenzione del pubblico con le sue gaffe, scatenando anche la reazione degli altri concorrenti, in questo caso dell’esplosiva Soleil Sorge.

GF Vip 6, Valeria Marini commette una clamorosa gaffe

Nelle scorse ore Valeria Marini ne ha combinata un’altra delle sue e il pubblico è letteralmente impazzito per lei. La sua personalità esplosiva, ma sempre serena, dona alla casa del Grande Fratello Vip un clima di puro divertimento.

E’ proprio quello che ci voleva in questa sesta edizione, infatti, in pochissimo tempo è diventata la protagonista indiscussa del reality di Alfonso Signorini. Non è la prima volta che la showgirl entra a far parte del cast del programma e ogni volta regala dei momenti di spensieratezza e leggerezza che diventano subito virali sul web. Proprio come è accaduto nelle scorse ore: scopriamo cosa è successo.

Soleil riprende Valeria Marini per la terribile gaffe

Durante un brindisi tra Soleil, Katia Ricciarelli e Valeria Marini, quest’ultima ha commesso un errore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non l’ha presa affatto bene. Mentre Valeria faceva “cin cin” con i bicchieri, insieme alle tre donne della Casa più spiata d’Italia, ha chiamato la Sorge con il nome di un’altra concorrente, ovvero “Sophie”.

La showgirl ha detto: “Salute Sophie”. Tra Soleil e Sophie non c’è molta simpatia, proprio per questo essere confusa con l’ex tronista di Uomini e Donne l’ha turbata terribilmente. Soleil è rimasta un po’ spiazzata e infastidita, infatti, le ha sussurrato il suo nome correttamente e immediatamente la Marini si è scusata:

“Oddio scusa hai ragione, perdonami Soleil, che poi è un nome bellissimo, scusa.”

Fortunatamente l’ex di Luca Onestini l’ha perdonata per la clamorosa gaffe ed è tornato subito il sorriso, ma il pubblico non ha potuto non notare l’imbarazzo improvviso che si era creato, infatti, il filmato ha fatto il giro del web ed è diventato subito virale.