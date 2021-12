Le rivelazioni dei concorrenti del GF Vip 6 sorprendono incredibilmente Davide per via di una certa lista d’attesa. Manila era al corrente di tutto e non ha mai spifferato nulla. Di che cosa si tratta?

Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un’infinità di episodi che confermano la tesi che si vocifera in giro. A quanto pare il programma non è del tutto limpido come potrebbe sembrare, i retroscena che non vengono rivelati al pubblico sono molti e per questo, la regia decide di censurare le parole dei concorrenti. Questa sesta edizione sta coltivando innumerevoli sospetti in tutti coloro che seguono il programma poiché mai nella storia de Grande Fratello Vip abbiamo assistito a scenari di questo tipo.

Cosa avranno da nascondere gli autori del reality? Dietro quello che vediamo si cela un copione scritto ancor prima che i concorrenti mettessero piede all’interno della casa? Perfino i concorrenti stessi stanno iniziando a dubitare sulla veridicità delle parole dette dagli autori.

Davide stupito non capisce perché Manila la lista d’attesa del GF Vip 6: cosa si cela dietro l’accaduto?

I telespettatori del reality sono ormai abituati alle continue censure della regia tanto che in molti sono rimasti sorpresi che ciò che i concorrenti hanno affermato non sia stato censurato e poi smentito. Nelle ultime ore sono state mandate in onda delle riprese che ritraggono i concorrenti in procinto di fare colazione. I diretti interessati sono: Carmen, la quale è seduta accanto a Davide e Jessica. Nel mentre si è acceso un dibattito, il protagonista di quest’ultimo è il vippone Biagio. Nella discussione si trattano molti argomenti, subito dopo però spunta fuori una verità sorprendente.

La gieffina Jessica infatti ha affermato:

“Ad esempio, Manila sapeva che Biagio prima o poi sarebbe entrato per via di questa lista d’attesa.”

Al ché il concorrente, non capendo di che si tratti, aggrotta le sopracciglia visibilmente colpito e sorpreso dalle parole apprese. Al contrario suo invece, Carmen si comporta da vera professionista e risponde all’affermazione come se nulla fosse stato detto.

Secondo quanto affermato quindi, esiste una sorta di lista d’attesa per poter partecipare al Grande Fratello Vip, eppure pare che i concorrenti li scelga direttamente il conduttore Alfonso Signorini. Come si può far parte di questa lista? Attualmente non ci è dato saperlo, i concorrenti presenti all’interno della casa però evidentemente conoscono qualche retroscena mai svelato.