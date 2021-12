GF Vip, colpo di scena: Alex Belli rientra nella casa | È tutto confermato

L’ex gieffino Alex Belli, sorprende tutti e torna nella casa del GF Vip, mai nella storia del programma si è vista una scena del genere. Questa sera il ragazzo entrerà nuovamente nel programma: tutti i dettagli a riguardo.

Alex Belli, attuale ex concorrente del Grande Fratello, programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, sorprende tutti con una notizia del tutto inaspettata. Questa sera, contro ogni regola imposta dallo stesso reality, farà la sua entrata dentro la casa. I concorrenti presenti le programma ovviamente sono all’oscuro di tutto, alcuni di loro però sospettano qualcosa. Solo pochi giorni fa infatti una concorrente ha presupposto che il gieffino sarebbe tornato per chiare le questioni lasciate in sospeso con la gieffina Soleil. La diretta interessata però, sentendo la confessione di Jessica, è totalmente contraria e non desidera affatto chiarire la situazione con l’uomo sposato.

Il quale, lunedì, inaspettatamente ha abbandonato definitivamente la casa del reality per correre nelle braccia della moglie che era in procinto di troncare la loro relazione amorosa. Assistendo a questa scena del tutto incomprensibile, la ragazza ha capito che i comportamenti dell’uomo in realtà erano tutti già pensanti e progettati nel minimo dettaglio. Per questo motivo infatti si è sentita usata e preferisce non avere più alcun dialogo con lui.

Alex Belli torna nella casa all’insaputa dei concorrenti del GF Vip: cosa dirà Soleil quando lo vedrà varcare la porta rossa?

Nonostante le continue promesse fatte alla moglie, il comportamento di Belli non è mai cambiato realmente. A distanza di soli pochi giorni dalla sua uscita dal programma l’ex vippone decide di continuare il suo percorso nel reality cercando in qualche modo di chiarire la situazione creatasi con la gieffina Soleil. Nessuno dei presenti è consapevole del fatto che, tra pochissime ore, il loro ex compagno sarà nuovamente fra loro. Riestrare a gareggiare dopo aver abbandonato per squalifica la casa è del tutto impossibile poiché va contro ogni regola imposta dagli autori.

Nonostante questo però, è consentito farvi ritorno solo come ospite. Questa sera quindi, Alex sarà l’ospite indesiderato in quello che prima era il posto in cui abitava. Il tutto è stato deciso con la collaborazione del diretto interessato e degli autori stessi. Gli verrà concesso infatti di confrontarsi con la vippona, successivamente però dovrà abbandonare la casa per non farvi più ritorno.

Desirèe Cirisano