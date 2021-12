Il famoso attore Michele Morrone umilia spudoratamente l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, insieme a lui anche Belen si fa una grossa risata in macchina. Ecco da cosa è partito tutto.

Il vippone Alex Belli, partecipando al famigerato programma condotto dal rinomato Alfonso Signorini, ha attirato a sé gli occhi di tutti gli italiani. Il suo comportamento nei confronti della moglie e nei confronti degli stessi concorrenti infatti non è affatto piaciuto a tutto il pubblico presente ed al pubblico da casa. Molte sono le chiacchere che sono circolate sul suo conto, si vocifera perfino che lui in realtà ha semplicemente seguito un copione precedentemente stipulato. Ad osservare i suoi movimenti all’interno della casa del Grande Fratello non vi erano solo i telespettatori da casa ma perfino i Vip che a loro volta lo hanno poi criticato pesantemente.

Uno di questi Vip che non ha condiviso il suo comportamento è proprio l’attore, il quale non si è assolutamente mantenuto sprecando per lui parole gentili, anzi, lo stesso è scoppiato in una fragorosa risata in compagnia della dolce Belen.

Michele Morrone si prende gioco di Alex Belli insieme alla showgirl Belen: i retroscena

Svariati sono i personaggi famosi che in un modo o nell’altro si sono presi gioco di lui, criticandolo per le sue gesta ed accusandolo di seguire sempre e solo un copione. La stessa Adriana Volpe ha espresso la sua opinione nei suoi confronti, confrontandosi con lui e suggerendogli di fare qualche provino qua e là. Altri volti famosi però, non hanno espresso il loro parere in sua presenza, hanno semplicemente utilizzato i social. Michele è uno di questi, il quale ha infatti pubblicato semplicemente una Instagram Story mentre derideva il ragazzo.

Insieme a lui, in macchina, era presente la showgirl Belen Rodriguez. È stata proprio lei a far partire un video dell’ex concorrente mentre cantava per la sua amata Soleil. Tutti ricordiamo quel momento esatto, Alex al piano e Soleil a meno di un metro da lui a gustarsi l’intera scena ed inoltre la canzone a lei dedicata. Ebbene, questo è proprio ciò che Belen stava guardando nell’esatto momento in cui Michele ha fatto partire la Instagram Story.

Potrebbe interessarti anche: Michele Morrone, chi è la Star di 365 giorni: dalla carriera di modello a quella di Icona sexy su Netflix

Dopo aver sentito l’assurda esibizione di Belli, il ragazzo non ha trattenuto le risate insieme alla showgirl. Successivamente ha detto:

“Ma chi ca**o è questo?”

Ridendo fragorosamente, cosa avrà pensato l’ex gieffino della reazione di Michele Morrone?