Il gioco del GF Vip è stato smascherato, arriva il momento di dire addio alla casa per Aldo Montano: il concorrente Giucas scopre tutto e la regia disattiva i microfoni dei concorrenti. Tutti i retroscena dell’accaduto.

Da un paio di settimane a questa parte sono iniziate a circolare innumerevoli voci per quanto riguarda la conduzione del Grande Fratello Vip ed ovviamente sul comportamento di alcuni vipponi. Numerose sono le versioni che si vociferano, le quali hanno come protagonista lo stesso Alfonso Signorini e gli autori del programma. Un concorrente su cui si ha molto chiacchierato inoltre è Alex Belli, seguito dalla gieffina Soleil. Si pensa infatti che la loro sia in realtà tutta una farsa architettata precedentemente.

Gli autori del programma avrebbero aiutato a gestire la situazione da loro creata all’interno della casa proprio che fra le due parte vi è un accordo.

GF Vip, Aldo decide di abbandonare la casa e Giucas scopre tutto

Spesso abbiamo sentito infatti parlare della coppia durante la conduzione di Alfonso Signorini, i concorrenti sono perfino arrivati al punto di pensare di uscire in massa dal programma. Sono numerosi gli scontri avvenuti proprio per questo motivo. Un concorrente in particolare ha dichiarato di essere stanco della situazione ed ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. Lui è Aldo Montano, campione olimpico molto lontano dalla vita condotta dai volti noti del mondo dello spettacolo.

Per questo, senza pensarci troppo ha preso la sua decisione, a breve uscirà dalla porta rossa. D’altro canto, il vippone Giucas si accorto che i conti non tornavano ed ha chiesto subito spiegazioni al diretto interessato, dicendogli letteralmente: “Ho saputo che vai via”.

Aldo con tutta la tranquillità stava per rispondere, prima che potesse farlo però la regia ha disattivato i microfoni per poi riattivarli subito dopo pensando che il discorso fosse già finito. Purtroppo per loro però Aldo e Giucas hanno fatto capire in diretta televisiva che il programma è pilotato. Ovviamente la regia ha nuovamente disattivato i microfoni ed ha mandato in onda le registrazioni di altre telecamere poste all’interno della casa. Secondo quanto detto dai gieffini, anche Manuel a breve abbandonerà il GF Vip 6.

Desirèe Cirisano